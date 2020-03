O Fred e a Inês falam de coisas: Aquele sobre as músicas da Disney

O Fred e a Inês falam de coisas também no P3. O podcast de Inês Afonso e Fred Gomes integra a “Rede PÚBLICO” e os novos episódios são partilhados no nosso site a cada quarta-feira.

Os autores deixam uma mensagem: Esta semana, e depois de mais de um ano a gravar ininterruptamente ao lado um do outro, voltamos a gravar cada um na sua casa. Estamos os dois em isolamento voluntários há já uns dias e esperamos mesmo que desse lado, quem tiver esse privilégio, possa fazer o mesmo. Para além de ser mais seguro para nós, é também a única maneira que temos de tentar proteger aqueles que não *podem* ficar em casa. Deixamos uma grande beijoca para todos os profissionais de saúde e forças de segurança (muito obrigada por serem os heróis que precisamos, mesmo quando são em tudo subvalorizados) e para todos os lojistas que já deviam estar mais do que em casa (fuck capitalism, really). Estamos com todos vocês. Como o ambiente está pesado em todo o lado, esta semana viemos falar daquilo que nos trazia mais conforto quando éramos miúdos: As músicas dos filmes da Disney. Tivemos acesso a várias memórias muito lindas durante esta conversa e foi uma hora e meia em que conseguimos não pensar no CoVid-19 e rimos bem, um do outro e um com o outro. Esperamos sinceramente que faça o mesmo por vocês. O Fred descreveu, e bem, que as músicas da Disney são “tipo comfort food, mas para os ouvidos, né?”. Sim, é e estamos mesmo a precisar.

Nota: Por motivos óbvios, a qualidade do áudio neste episódio não é a melhor, mas achámos que era mais importante o podcast não parar, porque a vida não vai parar. Só temos que nos adaptar. Gostamos muito de vocês, obrigada por estarem connosco. Stay safe. Protect each other. Vai ficar tudo bem.

Mais populares A carregar...

O podcast O Fred e a Inês falam de coisas está disponível no Spotify, Apple Podcasts e outras aplicações. Conhece os outros podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts.