Licença por Doença

Mais de 145 países asseguram o pagamento do vencimento, em casos de doença. Esta reposição não é total, oscilando, entre os 50% e os 75%, do salário mensal, auferido pelo trabalhador, no activo. Em Portugal, este valor situa-se nos 66%, o que constituí uma diferença significativa, face à remuneração total. No entanto, as despesas são predominantemente fixas, levando a que alguns indivíduos optem por manter-se no activo, mesmo quando se encontram doentes. No actual estado de emergência, milhares de famílias podem-se encontrar em sérias dificuldades financeiras caso não consigam obter o rendimento total do seu salário. Desta forma, o governo deveria implementar medidas de apoio, como o adiamento do pagamento de determinadas despesas, como o crédito habitação ou mesmo a sua redução temporária.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim

O vírus da China

Recordo-me de, quando era criança, ouvir a minha mãe rezar pedindo a Deus que nos livrasse da fome, da peste e da guerra. Eram os três cavaleiros do apocalipse de então, os três medos mais profundos e mais populares da cultura católica.

Hoje, a covid-19, de origem chinesa, representa os cavaleiros do apocalipse do século XXI: Podendo, ele próprio, ser considerado, simbolicamente, uma variante da peste que nos trás a apocalítica ameaça da fome, constitui uma modalidade microbiológica da guerra contra a humanidade globalizada.

Parecendo ter sido um resultado, talvez indesejado, dos trabalhos laboratoriais de investigação científica nos domínios da virologia e da bacteriologia, não parece, infelizmente, ser fácil, a esses mesmos laboratórios e respectivos investigadores e cientistas, criar produtos farmacológicos, nomeadamente vacinas, que se revelem eficazes na destruição do monstro criado, talvez por acidente, na forma de vírus.

Esta epidemia a nível humano lembra outra a nível da natureza provocada pelos microrganismos, a mixomatose e a febre hemorrágica que, altamente contagiosos, eliminaram, rapidamente, o coelho bravo do seu habitat natural. O coelho bravo, animal com uma grande capacidade reprodutiva, rapidamente formava abundantes colónias naturais, as quais foram literalmente dizimadas por aqueles microrganismos que foram lançados na natureza.

José Mota Maia, Lisboa

Io resto a casa

Itália não merece isto. Ninguém merece isto, claro está, mas ver Itália a arder desta maneira é dilacerante. Corta-me a respiração. Claro que sou suspeito no que sinto – tenho uma longa paixão por Itália e, por mera sorte, é lá que vivo. Paixão pela língua, paisagem e comida. Pela anarquia, ordeira e funcional, que rege grande parte do país. Mas também uma admiração profunda pelo seu carácter. Gente culta, moderada e que aproveita a vida. Um povo com graça. Tolerante e solidário. Que não se preocupa com trocos. Que raramente se lamenta. Que sabe viver bem.

Por agora resta-nos ficar em casa. Ter paciência, ânimo e imaginação. Mas ficar em casa – não fazendo que o sofrimento de Itália seja em vão. Escrevo este texto em Portugal, cumprindo 14 dias de isolamento. Escrevo em Portugal, mas com Florença – e toda a Itália – no coração.

Francisco Queirós, Vieira do Minho