Joe Biden domina primárias do Partido Democrata na Florida, Arizona e Illinois

O antigo vice-presidente dos Estados Unidos Joe Biden dominou as três eleições primárias do Partido Democrata realizadas na terça-feira, garantindo uma vantagem decisiva sobre o senador Bernie Sanders na corrida pela escolha do adversário de Donald Trump nas presidenciais de Novembro.

Numa repetição do que aconteceu a 3 e 10 de Março, quando Biden dominou as eleições nos 20 estados que foram a votos nesses dois dias, a votação na Florida, no Arizona e no Illinois confirmaram que a corrida poderia estar prestes a chegar ao fim – não fosse a incerteza provocada pela pandemia do coronavírus.

O domínio de Joe Biden foi mais notório na Florida, onde grande parte da comunidade latino-americana, que tem apoiado Sanders noutros estados do país, contribuiu para a vitória do antigo vice-presidente dos Estados Unidos.

Ao contrário do que acontece noutras regiões dos Estados Unidos, a Florida tem uma grande comunidade de cubanos que fugiram ao regime de Fidel Castro, há décadas, e que viram com muita desconfiança os elogios de Bernie Sanders aos primeiros anos da revolução cubana – em particular, o senador favorito na ala progressista do Partido Democrata elogiou os avanços em termos de educação e saúde na ilha, na década de 1960.

No final, Joe Biden teve 61,9% dos votos na Florida, contra 22,8% de Bernie Sanders, uma vantagem que se traduziu no alargamento do fosse entre os dois candidatos na contagem que mais interessa para a nomeação: o número de delegados que representam cada estado norte-americano na convenção do partido, marcada para meados de Julho.

Só na Florida, que era o estado com mais delegados em jogo na terça-feira (219), Biden seguia, esta quarta-feira, com uma vantagem de 130-48 em relação a Sanders, quando ainda faltava atribuir 41.

O fosso poderia ser ainda maior se o Partido Democrata distribuísse os seus delegados através do sistema winner takes all (em que o vencedor fica com tudo). Por causa do sistema proporcional, Sanders somou quase três dezenas de delegados na Florida apesar da diferença para Biden no voto popular: Biden teve mais de um milhão de votos e Sanders teve menos de 400 mil.

Vantagem no Midwest

O domínio de Joe Biden repetiu-se no Illinois, outro estado com muitos delegados em jogo (155). Com quase o dobro dos votos de Bernie Sanders (quase um milhão contra mais de 500 mil), o antigo vice-presidente dos Estados Unidos seguia, esta quarta-feira, com uma vantagem de 93-46 na contagem de delegados, numa altura em que ainda faltava distribuir 16.

Tal como na Florida, o resultado das primárias do Partido Democrata no Illinois era aguardado com expectativa. Se na Florida a curiosidade era saber a dimensão da vantagem de Biden, no Illinois tratava-se de saber se o candidato preferido da ala mais tradicional do partido repetiria as suas vitórias noutros estados da região do Midwest, como o Michigan, o Minnesota e o Missouri.

É esta região dos Estados Unidos, onde os efeitos da globalização se sentiram no encerramento de fábricas e na perda de postos trabalho transferidos para países como a China, que pode ser decisiva para a escolha do próximo Presidente dos Estados Unidos.

Em 2016, Trump ganhou o voto de alguns eleitores que tinham votado em Barack Obama nas eleições de 2008 e 2012. Essa transferência de voto foi um dos factores que levou às derrotas tangenciais de Hillary Clinton em estados do Midwest como a Pensilvânia (onde Biden nasceu), o Michigan (que Biden dominou este ano frente a Sanders) e o Wisconsin (com primárias marcadas para 7 de Abril).

Um dos argumentos da campanha de Bernie Sanders na corrida contra Joe Biden era a ideia de que as propostas mais à esquerda do senador do Vermont, em defesa dos trabalhadores em dificuldades, faziam dele o candidato mais bem posicionado para recuperar os eleitores perdidos para Trump em 2016. Com o domínio de Biden nestes estados nas primárias, esse argumento ficou bastante comprometido.

Na terceira votação de terça-feira, no Arizona, a vitória de Joe Biden foi menos impressionante, mas o facto de o estado distribuir apenas 67 delegados acabou por limitar a sua importância na corrida. Quando faltavam distribuir 19 delegados, Biden liderava com 26 e Sanders tinha 22.

Numa altura em que já foram distribuídos mais de 60% dos delegados em jogo em toda a corrida no Partido Democrata, Joe Biden lidera a contagem provisória com 1147 delegados, contra 861 de Bernie Sanders (ainda não foram distribuídos 76 delegados das eleições de terça-feira e 59 de eleições anteriores).

O primeiro a conquistar pelo menos 1991 delegados garante a nomeação virtual como candidato do Partido Democrata às eleições presidenciais de Novembro contra Donald Trump.