Petiscos de açúcar ou de mel, a escolha é sua

A blogger Isabel Zibaia Rafael escreveu em co-autoria com o especialista em cozinha Virgílio Nogueira Gomes um livro dedicado aos Petiscos de Açúcar e de Mel. Onde é possível conhecer a história do açúcar desde que terá sido inventado pelos chineses até à do mel. Depois, o livro da editora Marcador divide-se em dois capítulos, para cada um dos adoçantes, onde são descritas dezenas de receitas.

Do simples arroz doce, passando pelas bolachas, biscoitos e bolos, as sugestões são muitas e fáceis de fazer, sobretudo com a ajuda dos mais novos, como as areias de Cascais. É preciso 450g de farinha, 150 g de açúcar, 210 g de banha ou manteiga, raspa de 1 limão, canela e açúcar para polvilhar. Depois de fazer uma bola com a farinha, o açúcar e a banha, tenda as pequenas bolinhas, pré-aqueça o forno e leve-as a cozer a 180º durante 20 minutos. Passar as areias ainda quentes por canela e açúcar.

Com este livro, a dupla de autores fecha a trilogia iniciada com Petiscos e Miudezas à Portuguesa e Petiscos do Rio e do Mar. Termina, claro está, com as sobremesas.