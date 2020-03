Lisboa: Refeições e mercearias em casa, saiba quem está a fazer serviços de entrega

Muitos restaurantes têm optado nos últimos dias por encerrar ao público para evitar a propagação do surto de covid-19. Alguns deles, assim como mercearias e outros negócios ligados à alimentação, estão a apostar nas entregas ao domicílio (através de plataformas de entrega ou por meios alternativos), recebendo encomendas e assegurando o cumprimento das medidas de segurança em todo o processo. Algumas sugestões, num texto que irá sendo actualizado.

As Esquinas de Vítor Sobral

O chef Vítor Sobral, do grupo Quina, que tem oito estabelecimentos em Lisboa, entre restaurantes e padarias, anunciou o reforço dos serviços de take-away dos seus estabelecimentos. “Comprometidos com os nossos clientes e colaboradores, o grupo Quina procurou alternativas para minorar o isolamento dos seus clientes”, explicou Vítor Sobral num comunicado. “Não me faz sentido que um médico, um enfermeiro ou um bombeiro queira encomendar uma refeição para a sua família e eu não contribua para suprir essa necessidade.”

Vários restaurantes do grupo – que inclui a Tasca da Esquina, Peixaria da Esquina, Talho da Esquina, um corner no Time Out Market, as Padarias da Esquina de Campo de Ourique, Alvalade e Restelo, e que tem um total de 120 trabalhadores – deixaram de ter serviço de sala, mas mantêm o serviço de balcão “respeitando as devidas distâncias de segurança”, com as encomendas a serem entregues à porta da Tasca da Esquina e da Peixaria da Esquina. Nas três padarias mantêm-se as vendas ao balcão e fazem-se entregas para encomendas com valores superiores a 5€.

Foto Padaria da Esquina, Campo de Ourique dr

O grupo, que já trabalhava com plataformas de take-away, diz tê-las contactado para coordenar a aplicação de medidas de segurança – luvas, soluções à base de álcool e embalagens “com selo de segurança para garantir a protecção e integridade dos pratos pedidos pelos clientes”.

Sobral manifesta ainda preocupação com os 120 empregados do grupo e diz esperar que “a diminuição de clientes que frequentam os restaurantes não impeça a empresa de garantir o pagamento dos salários”, e apela a que “os elos da cadeia económica” não se quebrem por completo.

Contactos para encomendas:

Tasca da Esquina: 919 837 255 ou [email protected]

Peixaria da Esquina: 912 946 155 ou [email protected]

Padaria da Esquina:

- Restelo: 910 019 616 ou [email protected]

- Campo de Ourique: 910 019 616 ou [email protected]

- Alvalade (entregas ao balcão): 21 133 8666 ou [email protected]

Foto Pastéis de bacalhau com arroz de tomate da Casa da Comida dr

Casa da Comida

Também o restaurante Casa da Comida, em Lisboa, “redefiniu a sua oferta e disponibilizou as refeições do take-away que tem mantido em soft opening na sua loja da Guerra Junqueiro, para entrega directa em casa ou nas empresas”. É possível encomendar refeições congeladas para casa, cabazes familiares e encomendas para empresas (entregas na Grande Lisboa, Oeiras e Cascais). Esta modalidade de funcionamento “surge numa altura em que a empresa decidiu, após profunda reflexão, manter a sua operação em funcionamento, assegurada pelo número estritamente necessário de colaboradores, contribuindo assim para a diminuição dos comportamentos de risco”. Encomendas para [email protected] ou 218 115 020.

Foto A mercearia Comida Independente e a proprietária, Rita Santos Sebastião Almeida

Comida Independente

A Comida Independente, mercearia especializada e loja de vinhos, também em Lisboa, está a fazer entregas, incluindo “legumes e fruta biológicos directamente do produtor”. A forma de entrega é combinada por telefone e as entregas não têm custo. A loja esclarece que “os sacos serão deixados à porta” e os pagamentos feitos por meios electrónicos à distância ou transferência bancária. Tel.: 213 951 762

Foto Mercearia Criativa Rui Gaudêncio

Mercearia Criativa

A Mercearia Criativa (Lisboa) anuncia por seu lado que “nestes tempos de reclusão” leva até às casas dos clientes “pão, queijos, conservas, ovos, vinhos, bolos, bolachas, chocolates, doces e simpatia!”. O sistema é igual ao da Comida Independente: entrega combinada por telefone, e pagamento por MbWay ou transferência bancária. Tel.: 218 485 198

Foto Bolo da Brigadeirando dr

Brigadeirando

A loja da Brigadeirando, na Lx Factory, em Lisboa, também fechou temporariamente as portas, mas disponibiliza os seus bolos por encomenda, com entrega nas zonas de Lisboa e Cascais. Está disponível a colecção de bolos Nostalgia que, promete a marca, traz “o cheirinho dos bolos acabados de fazer pelas nossas mães e avós e todas as memórias sensoriais associadas a esse universo”. Além disso, podem ser feitas encomendas para outros produtos da marca de doces que são acondicionados em frascos, prontos para entregas pelos CTT. Site

Foto Tanka Sapkota dr

Come Prima e Forno d’Oro

Pizzas napolitanas, massas frescas ou tiramisu fazem parte da oferta disponibilizada pelo chef de origem nepalesa Tanka Sapkota, que tem em Lisboa vários restaurantes – Il Mercato, Come Prima, Forno d’Oro e Casa Nepalesa – que se viu obrigado a encerrar no dia 13.

O serviço de encomendas será assegurado pelos restaurantes italianos Come Prima e Forno d’Oro, que estão presentes na plataforma Uber Eats ou em regime de take-away. Aceitam pagamento por transferência ou em dinheiro na quantia exacta.

Tanka Sapkota assegura que “as equipas que se concentram agora nestes dois restaurantes estão todas a trabalhar de luvas e máscara, de modo a garantir a integridade e qualidade de todas as encomendas”.

Contactos para encomendas:

Come Prima: 213902457

Forno d’Oro: 213879944

Foto Hamburguer Spicy dr

Hambúrgueres Olívia

O grupo Sea Me – que encerrou no domingo os seus restaurantes em Lisboa, Sea Me-Peixaria Moderna, o Prego da Peixaria, Meat Me e Soão – anunciou uma nova marca, a Olívia, que funciona em exclusivo através da UberEats desde o dia 17 de Março.

A Olívia propõe nove hambúrgueres diferentes, com valores entre os 7,50€ e os 8,50€, com batata frita incluída, com opções que vão do Classic ao Chesse, mas também o Chicken, o Mushroom e o Avocato, o Spicy e o Thai. E ainda o Veggie, para vegetarianos, que tem como base tofu e cogumelos salteados.

O reforço das medidas de segurança e higiene nos vários estabelecimentos tinha sido feito há já três semanas, adianta o grupo em comunicado, e está em vigor um “plano de contingência operacional, que inclui limpezas regulares, redução de equipa e de horário de funcionamento do delivery, fornecimento de luvas e máscaras aos funcionários e controlo do contacto com os operadores de entregas”. Estes, refere ainda o comunicado, não entram nas instalações dos restaurantes.

Burger King

A cadeia de fast food Burger King anunciou também que faria entregas em casa, “sem contacto”. “Para a tua segurança e a dos nossos fornecedores, todas as entregas serão realizadas sem qualquer contacto com os mesmos. Sendo que serás avisado através da campainha ou do intercomunicador de tua casa que o teu pedido já chegou e este será deixado à tua porta sobre um pedaço de papel, dentro de um saco selado com a respectiva factura”, lê-se no site, que só permite encomendas entre as 12h e as 15h10 e as 18h30 e 22h40. “Além disso”, indicam, “para reforçar a segurança do nosso fornecedor, garantimos que o mesmo nunca irá retirar as luvas nem o capacete.” Site

Uber Eats

A plataforma de entregas ao domicílio anunciou na segunda-feira que removerá a taxa de entrega ao almoço em todos os pedidos, “para tornar a entrega ao domicílio ainda mais acessível a todos os portugueses que passaram a trabalhar de casa como resposta à covid-19”. A taxa de entrega será removida em todos os pedidos superiores a cinco euros, de segunda a sexta, das 11h às 15h. Uma medida prevista até 31 de Março. É ainda referido que a entrega pode ser feita sem contacto, deixando-se uma nota na aplicação para deixar o pedido à porta ou na entrada. Site

Eat Tasty

Também o serviço de entregas Eat Tasty – que entregava apenas em locais de trabalho – passou a fazer entregas ao domicílio nas zonas de Lisboa, Amadora, Oeiras e Sintra. Site