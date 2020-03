Dow Jones anula ganhos acumulados desde posse de Trump

A bolsa nova-iorquina fechou hoje em forte baixa com o índice industrial Dow Jones a terminar abaixo dos 20 mil pontos, anulando assim todos os ganhos acumulados desde a tomada de posse de Donald Trump como Presidente dos EUA, em Janeiro de 2017.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o Dow Jones Industrial Average desvalorizou 6,30%, para os 19.898,92 pontos, depois de ter chegado a perder 10,9% durante o dia.

O índice caiu assim abaixo do nível em que se situava quando Trump chegou presidência dos EUA, em 20 de Janeiro de 2017. Uma má notícia para o inquilino da Casa Branca, que tem feito do comportamento da economia norte-americana e dos mercados financeiros um dos seus principais argumentos de campanha.

Hoje foi mais um dia de fortes desvalorizações em Wall Street, com os investidores alarmados com as consequências económicas do novo coronavírus, apesar dos milhares de milhões de dólares disponibilizados pelas autoridades para procurar atenuar o choque da epidemia.

O tecnológico Nasdaq perdeu 4,70%, para os 6.989,84 pontos, e o S&P500 recuou 5,18%, para as 2.398,10 unidades.

As transacções voltaram a estar suspensas durante 15 minutos quando o S&P500 registava uma descida de sete por cento, o que desencadeou automaticamente um mecanismo de interrupção das trocas, que tem a função, teórica, de permitir que os intervenientes no mercado bolsista recuperam alguma tranquilidade e equilíbrio.

Este mecanismo, designado ‘curto-circuito’, teve hoje a sua quarta utilização desde a segunda-feira da semana passada.

O aumento do número de casos de contaminação pelo novo coronavírus, com a doença a afectar mais de 200 mil pessoas no mundo, e as medidas drásticas da contenção impostas um pouco por todo o lado, afligem os investidores desde há várias sessões.

Mas agora (nos EUA) “tornou-se mais uma crise de confiança no governo Trump do que outra coisa”, considerou Gregori Volokhine, de Meeschaert Financial Servisses, apesar do Presidente dos EUA ter apresentado ao Congresso um plano económico no montante de 1,3 biliões (milhão de milhões) de dólares (1,2 biliões de euros).