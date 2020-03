CTT avaliam entrega gratuita de pensões em casa

A forma como as pensões vão continuar a chegar aos seus beneficiários é uma das questões que se levanta com as medidas de isolamento social necessárias para combater a propagação da covid-19.

Numa declaração enviada ao PÚBLICO os CTT recordam que já há bastante tempo têm disponível o serviço de pagamento de vales ao domicílio, que pode ser solicitado por qualquer cliente junto do carteiro de giro.

Com um custo de 1,80 euros, permite dar autorização ao carteiro para levantar o valor da pensão, que é depois entregue ao seu beneficiário, em casa.

Os CTT estão a “avaliar a possibilidade de o tornar gratuito durante o período da pandemia”, confirmou fonte oficial da empresa.

A mesma fonte recordou que há outros serviços disponíveis que permitem que os clientes não saiam de casa. São exemplo o e-carta (envio do correio a partir de casa), o Via CTT (correio enviado de forma digital a partir de casa) e o envio de email e SMS publicitários pela plataforma CTT Publicidade.

Na segunda-feira, os CTT anunciaram algumas alterações no atendimento ao público, onde trabalham 7500 pessoas - cerca de cinco mil carteiros e 2500 trabalhadores aos balcões.

Além de passarem a atender nas estações de correio à porta fechada, a empresa explicou que algumas foram encerradas, pelo facto de haver trabalhadores em quarentena ou com os filhos em casa.

O mesmo se passa em relação à actividade de distribuição, onde a empresa admitiu ter de proceder a ajustamentos.