Campeonato de Fórmula 1 e 24h de Le Mans adiados

A pausa de Verão da Fórmula 1, agendada para os meses de Julho e Agosto, foi antecipada para Março e Abril, e estendida de 14 para 21 dias, devido à pandemia de covid-19. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

“Todos os participantes têm de parar a sua actividade durante um período de 21 dias consecutivos em Março e/ou Abril”, refere a FIA, que, assim, pretende preservar a igualdade competitiva entre as “escuderias”.

Devido à pandemia de covid-19, o Grande Prémio da Austrália (GP), agendado para 15 de Março, foi cancelado, enquanto os três seguintes, Bahrein (22 de Março), Vietname (5 de Abril) e China (19 de Abril) foram adiados para data a definir.

Em dúvida estão os GP da Holanda, de Espanha e do Mónaco, inicialmente marcados para 3, 10 e 24 de Maio, respectivamente, sendo que a FIA confia que a temporada de Fórmula 1 se vai iniciar na Europa, no final de Maio.

Também a prova de resistência 24 Horas de Le Mans de automobilismo, prevista para os dias 13 e 14 de Junho, foi adiada para 19 e 20 de Setembro devido à pandemia de covid-19, anunciou o Automobile Club de l"Ouest (ACO).

“Esta é a medida adequada. O que está em causa neste momento é parar a disseminação do vírus”, esclareceu o clube organizador, em comunicado.

Este adiamento deverá interferir com os campeonatos European Le Mans Series, Michelin Le Mans Cup e Ligier European Series, que integram o programa daquela competição, mas mais pormenores só serão revelados mais tarde.

As 24 Horas de Le Mans seriam a prova de encerramento do Mundial de Resistência, que conta com a participação regular dos portugueses Filipe Albuquerque, que lidera a categoria LMP2, e António Félix da Costa.