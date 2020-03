Tolentino Mendonça, Matilde Campilho e Rui Chafes querem desafiar o silêncio destes dias de pandemia

Os poetas Matilde Campilho e José Tolentino de Mendonça – também cardeal e bibliotecário da Santa Sé – são dois dos nomes envolvidos num projecto do centro cultural Brotéria, em Lisboa, que quer desafiar o silêncio cultural destes dias de pandemia.

Nos próximos 14 dias, às 21h30, a Brotéria, que encerrou na semana passada as suas actividades ao público, junta-nos na Internet a uma comunidade de artistas e pensadores: o escultor Rui Chafes, a banda Capitão Fausto, o músico de jazz Ricardo Toscano, a pianista Joana Gama, os escritores Jacinto Lucas Pires e Afonso Reis Cabral, a pintora Luísa Jacinto, a ilustradora Madalena Matoso, o bailarino Lourenço Ferreira ou ainda o historiador de arte Bernardo Pinto de Almeida, entre vários outros. Não será uma programação partilhada em streaming, mas todos os dias será disponibilizado um ficheiro no site Aos Vossos Lugares!, com a ambição de construir um arquivo de obras.

“O modelo permite juntar uma comunidade de pessoas que, como nós, acreditam que nestes dias a cultura tem uma palavra a dizer para quem se sente isolado e a precisar de uma nota de esperança”, explica ao PÚBLICO João Sarmento, responsável pela curadoria da galeria da Brotéria, por email. “É um modelo que presta atenção ao que o mundo da cultura continua a produzir, mesmo sem receitas e sem salas cheias”, continua o jesuíta, acrescentando que Aos Vossos Lugares! não é um projecto de entretenimento mas um desafio a mantermo-nos “inquietos culturalmente”.

O calendário, que pode ser ampliado mas está ainda a ser ajustado, começa com Matilde Campilho já esta quarta-feira, enquanto Tolentino de Mendonça e Rui Chafes estão agendados para o último fim-de-semana deste mês. Amanhã, quinta-feira, é dia de Joana Gama e os nomes seguintes serão anunciados no site todos os dias.