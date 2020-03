Este é um livro que começa com um Quiz para que cada leitor descubra se a sua leitura é útil para si. “Quantos caracteres tem a maior palavra de língua portuguesa?”, é uma das perguntas. “Que país africano tem não uma nem duas, mas três capitais?” ou “Que iguaria era triturada para fazer fertilizante na época vitoriana?”, são outras. Paulo Ferreira, o autor de Miscelânea de Factos Essenciais e Curiosidades Inúteis do Senhor Lubbock e do romance Onde a Vida se Perde, é consultor, agente literário e curador de diversos festivais literários. Logo no início do livro, deixa um conselho aos leitores: se souber a resposta a mais de metade das 15 perguntas, escolha outro livro para ler.

Quanto ao “maior palavrão da língua portuguesa”, a resposta está na página 130 — “a vencedora tem 46 letras e diz respeito a um paciente que sofre de uma condição que decorre da aspiração de cinzas vulcânicas. Está-se mesmo a ver que falamos do vocábulo ‘pneumoultramicroscopicossilicovulcanoconiótico’”.

Foto Miscelânea de Factos Essenciais e Curiosidades Inúteis do Senhor Lubbock Autor: Paulo Ferreira Editor: Objectiva

E quem estiver intrigado sobre quem é o senhor Lubbock do título, tem de chegar à última entrada do livro e perceberá o que John Lubbock (1834-1913), amigo de Darwin com “interesses que iam das ciências naturais à arqueologia”, passou três meses a tentar ensinar ao seu cão.