Transferência de 40 inimputáveis alivia sobrelotação de Santa Cruz do Bispo

Estão ainda a reajustar-se as 40 pessoas que estavam a cumprir medidas de internamento por terem cometido crimes em razão de anomalia psíquica ou perturbação mental na clínica psiquiátrica do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, e foram transferidas para uma nova unidade de internamento preparada no Hospital de Magalhães Lemos, no Porto. Alguns aguardam luz verde para serem transferidos para lares.

Continuar a ler