População de Cascais vai poder fazer testes no centro de congressos e na Cerci da Rana

Depois de a Câmara do Porto ter anunciado que vai avançar, em conjunto com a rede de laboratórios Unilabs e a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, com um centro de rastreio do novo coronavírus num modelo drive thru no Queimódromo, em que as pessoas entram e saem de carro sem contactarem de perto com os profissionais que fazem a colheita das amostras, a Câmara de Cascais prepara-se para instalar e abrir também dois locais dedicados ao diagnóstico laboratorial para rastrear a população do município, a pedido da ARS de Lisboa e Vale do Tejo.

Um dos centros de rastreio vai funcionar no centro de congressos de Cascais e outro na Cerci (Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas) da Rana e os testes, a cargo da rede de laboratórios Germano de Sousa e a Joaquim Chaves, serão gratuitos.

Os dois centros serão abertos a toda a população do município, 214 mil pessoas, mas, “para não haver grandes aglomerados”, será necessária uma pré-inscrição para marcação e as pessoas serão sujeitas a um rastreio à chegada, explicou ao PÚBLICO o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras. Mas nem todas as pessoas serão testadas. O rastreio permitirá perceber quem tem critérios para o diagnóstico laboratorial, nomeadamente se esteve em contacto com alguém infectado, se tem sintomas da doença provocada pelo novo coronavírus (a covid-19), “ou seja, se tem algum factor mínimo” para efectuar o diagnóstico laboratorial, especifica o presidente da Câmara.

Convencido de que "muita gente” vai querer ser testada, Carlos Carreiras já ensaia estimativas. “Se for 25% da população, serão cerca de 50 mil pessoas.” Em Cascais, todavia, e ao contrário do Porto, a colheita das amostras biológicas não será feita no modelo anunciado pela Câmara do Porto — entra-se de carro no recinto do Queimódromo, abre-se o o vidro da viatura, os técnicos fazem a zaragatoa e sai-se . “Isto não será um drive in”, diz Carlos Carreiras. Por isso é que o centro de congressos de Cascais fica destinado à população das antigas freguesias de Cascais, Estoril e Alcabideche a Cerci da Rana, um equipamento novo e ainda por estrear, para os habitantes das freguesias de Carcavelos, Parede e S. Domingos de Rana. Os custos são suportados pelo Serviço Nacional de Saúde e pelo município.

Ao mesmo tempo, a Câmara de Cascais já está a preparar locais onde as pessoas com resultados positivos podem ficar isoladas. "Temos uma capacidade máxima de mil camas, entre equipamentos sociais e desportivos, queremos estar preparados caso a epidemia atinja grande dimensão”, adianta.

Críticas aos testes “McDonald's"

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Na segunda-feira, a notícia de que outra rede de laboratórios privados, a Unilabs Portugal, tenciona avançar no Queimódromo do Porto com o “primeiro centro de rastreio para covid-19 em modelo drive thru montado em Portugal”, foi recebida com surpresa e críticas por médicos de laboratórios de hospitais públicos que estão desde há algum tempo a testar doentes e se confrontam com grandes dificuldades no acesso a reagentes em quantidade suficiente para darem resposta ao crescente número de infectados, tal tem sido a procura no mercado internacional e nacional.

Anunciados num “comunicado conjunto” da Unilabs Portugal, da Câmara do Porto e da Administração de Saúde (ARS) do Norte, os testes neste modelo - as pessoas entram de carro no recinto, sendo as colheitas feitas com zaragatoas nas fossas nasais por técnicos no local - copiam a experiência de países como a Coreia do Sul e os Estados Unidos . “É o McDonald's dos testes”, critica um dos médicos com quem o PÚBLICO falou. “Vai haver tempo para mudar luvas e máscaras? Se esse modelo avançar, as condições de colheita têm que ser muito bem definidas pela Direcção-Geral da Saúde”, defende a presidente da Sociedade Portuguesa de Patologia Clínica, Maria José Rego de Sousa.

Dirigida em Portugal pelo ex-deputado do PSD Luís Menezes, a Unilabs assegura no comunicado que está em condições de começar a funcionar já nesta quarta-feira e que será possível realizar "cerca de 400 testes diários numa primeira fase”, podendo o número evoluir para perto de 700 testes. Mas isto não significa que o drive thru estará aberto a qualquer um. Apenas pessoas com suspeita de infecção e “previamente referenciadas pelo Serviço Nacional de Saúde” podem dirigir-se ao local.