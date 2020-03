Infarmed reafirma que não há evidência que ibuprofeno agrave infecção

O Infarmed reiterou nesta terça-feira que não existe evidência clínica de que a toma de ibuprofeno esteja relacionada com o agravamento da infecção por coronavírus. “Tal como afirmou o porta-voz da Organização Mundial de Saúde, Dr. Cristian Lindemeier, numa conferência de imprensa recente, não existem dados clínicos que comprovem existir uma relação entre a toma de ibuprofeno e o agravamento de covid-19”, lê-se no comunicado do Infarmed.

O alerta deste fim-de-semana do ministro da Saúde francês, Olivier Véran, contra a ingestão de medicamentos anti-inflamatórios (como o ibuprofeno), tem como base um estudo recente publicado na revista científica Lancet que avança com a hipótese de que uma das enzimas estimuladas pela ingestão de anti-inflamatórios pode piorar as infecções pelo novo coronavírus.

“Estamos a estudar o assunto para poder dar mais orientações”, assegurou o porta-voz da OMS Christian Lindmeier, questionado sobre estudo durante uma conferência de imprensa em Genebra, na Suíça. “Entretanto, recomendamos que se tome paracetamol, e que não usem ibuprofeno como uma forma de auto-medicação”, disse Lindmeier.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O responsável da OMS, frisou, no entanto que não há provas de que seja necessário descontinuar medicação que tenha sido prescrita por profissionais de saúde. O paracetamol também só deve ser tomado de acordo com as doses recomendadas, uma vez que em grandes quantidades pode ser prejudicial para o fígado.

O Infarmed já tinha enviado um comunicado a confirmar que “não existem, actualmente, dados científicos que confirmem um possível agravamento da infecção por covid-19 com a administração de ibuprofeno” no seguimento do alerta inicial do ministro de Saúde francês.

A possível relação entre o agravamento das infecções e a toma de ibuprofeno está a ser avaliada pelo Comité de Avaliação de Risco de Farmacovigilância da Agência Europeia do Medicamento e espera-se uma conclusão em Maio. “A Agência Europeia de Medicamentos, em articulação com as agências nacionais e a rede de chefes das Agências de Medicamentos da União Europeia, encontra-se a analisar esta situação, sendo expectável uma tomada de posição conjunta e consolidada a nível da União Europeia, que será partilhada em breve com a comunicação social e com os cidadãos”, refere o Infarmed no comunicado de hoje, garantindo que vai continuar a acompanhar a situação.