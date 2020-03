Coronavírus: nasceu primeiro bebé de mulher infectada em Portugal

Nasceu o primeiro bebé de uma mulher infectada com covid-19 em Portugal. O parto aconteceu no hospital de São João, no Porto, durante a madrugada desta terça-feira. Mãe e filho estão bem de saúde, segundo apurou o PÚBLICO.

O bebé foi testado para a covid-19 e a família ainda aguarda o resultado dos testes.

Ainda não são conhecidos os efeitos da infecção por SARS-CoV-2 (o vírus que origina a covid-19) nas grávidas, tal como não se sabe o suficiente sobre a transmissão vertical (de mães para filhos) do vírus.

De acordo com um estudo publicado na revista científica The Lancet, em Fevereiro, não há evidências científicas sustentadas que mostrem que as grávidas podem passar a infecção aos embriões, nem nas fases finais da gravidez nem durante o parto.

Também não há evidências que se observem mais complicações de saúde nas grávidas com covid-19: “As características clínicas reportadas nas mulheres grávidas com diagnóstico confirmado de infecção por covid-19 são semelhantes às reportadas em adultos que não estão grávidos com infecção confirmada por covid-19”, lê-se no estudo.

O estudo foi feito usando como amostra 19 mulheres grávidas infectadas com o vírus.

Da mesma forma, ainda não há evidência científica que prove que o vírus passe da mãe para o bebé através do leite materno, sublinha a Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI).

A SPMI aconselha as grávidas a ficar em isolamento profiláctico e a respeitar as regras de etiqueta respiratória e as mães que estão a amamentar são aconselhadas a usar máscaras e a desinfectar as mãos antes de alimentar o bebé.

“Sabe-se que as alterações imunológicas da gravidez podem predispor para infecções respiratórias, aumentando a morbilidade materna”, referem os especialistas da SPMI, que também dizem que “não há evidência” de que após o parto a mãe deva ser separada do bebé.

Os conselhos para as grávidas são os mesmos para a população em geral:

Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos;

Usar um desinfectante para as mãos à base de álcool, como álcool em gel;

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

Evitar contacto próximo com pessoas doentes;

Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar para um lenço de papel e deitar no lixo;

Limpar e desinfectar objectos e superfícies tocados com frequência.