Coronavírus: Hospitais privados disponíveis para receber doentes do SNS

Os hospitais privados estão disponíveis para receber doentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS), de forma a aliviar os hospitais públicos que estão mais sobrecarregados, diz o presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP). Esta terça-feira a associação reúne-se com a Direcção-Geral da Saúde (DGS).

A reunião, que será feita por videoconferência, servirá para agilizar a forma como o sistema de saúde poderá ter de se reorganizar. A directora-geral da Saúde, Graça Freitas, já tinha afirmado numa conferência de imprensa que nenhuma entidade poderá enfrentar sozinha a epidemia e que será preciso funcionar em rede. Este sábado a ministra da Saúde, Marta Temido, explicou que estão a ser revistos os fluxos de doentes.

“A reunião é para falar sobre estas questões e perceber o que a DGS quer fazer em termos de reorganização do sistema. Na nossa perspectiva, entendemos que é preferível existirem hospitais que de alguma forma aliviem a carga dos hospitais como Santa Maria, São João ou Curry Cabral; para que casos que normalmente são seguidos por essas unidades possam ser encaminhados para os hospitais privados e faríamos esse trabalho”, disse ao PÚBLICO o presidente da APHP, Óscar Gaspar. Não sendo obrigatório que os casos a acompanhar sejam de covid-19.

“As urgências dos hospitais estão muito sobrecarregadas neste momento e havendo capacidade nas urgências dos hospitais privados, podemos substitui-los nesse aspecto”, exemplifica.

Não seria o doente a pagar de forma particular ou via seguro de saúde, mas através de um contrato com o Ministério da Saúde, que assumiria os custos pelos serviços prestados como já acontece actualmente com outras áreas. “O que defendemos é uma contratualização, que não precisa de ser muito complexa nesta fase”, disse o presidente da APHP. O modelo de pagamento, sugere, poderia ser o já usado entre a Administração Central do Sistema de Saúde e os hospitais do SNS, que recorre ao sistema de GDH (que agrupa doentes em grupos clinicamente similares do ponto de vista do consumo de recursos).

Ainda sem soluções fechadas sobre o papel que cada sector pode desempenhar, Óscar Gaspar explica que “estamos na fase em que cada um deve perceber exactamente o que tem de fazer”. Mas uma coisa ficou clara na reunião do Conselho Nacional de Saúde Pública, que se realizou na sexta-feira e na qual participou: “O mais importante é que o sistema funcione como um todo, porque vão continuar a existir pessoas com AVC, traumatismos, a precisar de lugares de cuidados continuados.”

Independentemente do que venha a ser decidido, os “hospitais privados já estão a preparar-se para ter doentes de covid-19”. “Parece inevitável que, tendo em conta o número de pessoas que vai aos hospitais privados, haverá uma série de pessoas com resultado positivo e que será mais prático que se mantenham nos privados em vez de ir para outras unidades”, refere Óscar Gaspar. “Houve um pedido da DGS para cumprirmos a nova orientação e também os privados começarem a fazer testes aos casos suspeitos”, adiantou ainda.

Ventiladores cedidos ao serviço público

“A colaboração que tem existido tem funcionado bem”, afirma o presidente da APHP. “Quando somos contactados por entidades que dizem que estão disponíveis para fornecer algum tipo de material, damos esses contactos ao Infarmed [organismo que está a gerir a reserva estratégica], para ver se tem ou não interesse”, exemplifica.

Mas mais apoio tem sido dado. “A Luz Saúde está a preparar dez ventiladores para ceder ao Hospital de Santa Maria para serem montados amanhã [terça-feira]”, refere Óscar Gaspar.

Também o grupo hospitalar privado CUF vai oferecer 50 ventiladores ao SNS. Ao que o PÚBLICO apurou, são equipamentos novos e que devem chegar nos próximos dez dias. Também a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) vai ceder seis ventiladores ao Estado que estão actualmente no seu Hospital Ortopédio de Sant'Ana, na Parede.