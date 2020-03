Coronavírus: 448 infectados, a maioria está em casa e há 17 pessoas nos cuidados intensivos

O número de casos do novo coronavírus continua a aumentar. A Direcção-Geral da Saúde (DGS) informa que esta terça-feira estão confirmadas 448 pessoas infectadas, mais 117 do que na segunda-feira. De domingo para segunda-feira, o balanço de situações positivas tinha aumentado em 86 casos.

Estão identificadas 19 cadeias de transmissão activas. E cerca de 180 pessoas das 448 identificadas como tendo contraído a doença, mais de 120 tiveram sintomas a partir de 10 de Março e dias seguintes. Há 17 doentes nos cuidados intensivos e, além desses, 206 pessoas internadas em hospitais. Ou seja, a maioria das pessoas que já testaram positivo estão em casa: são 242.

A região com a maioria de casos infectados voltou a ser o Norte do País, quando ontem era a região da Lisboa e Vale do Tejo. Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança têm 196 casos confirmados, enquanto Aveiro, Viseu, Guarda Coimbra, Castelo Branco e Leiria contam hoje, e segundo os dados oficiais, com 51 pessoas infectadas. Lisboa e Santarém têm 180 e o Algarve 14. O Alentejo continua livre de casos positivos.

De um total de 4030 casos suspeitos desde 1 de Janeiro, 3259 não se confirmaram.

Um caso foi registado nos Açores. Entretanto, embora não referido neste boletim diário, foi anunciado o primeiro caso positivo na Madeira: trata-se de uma turista da Holanda.

De momento, 323 pessoas aguardam resultados laboratoriais e três pessoas recuperaram da doença.

Metade dos infectados têm entre 20 e 49 anos

A distribuição dos portugueses infectados com o novo coronavírus também é mostrada neste boletim. Entre as crianças até aos 9 anos, existem três casos. Entre os 10 e os 19 anos, estão 32 jovens. Cerca de metade (236 pessoas infectadas) têm entre 20 e 49 anos. Acima dos 50, e até aos 70 anos, há registo de 125 doentes com o novo coronavírus.

Com mais de 70 anos, há 52 doentes, dos quais 17 têm mais de 80 anos. Do total de 448, há 247 homens e 201 mulheres.

Das situações importadas, de acordo com o levantamento da DGS, a maioria foram de Espanha (18), Itália (17) e França (13). Também houve oito casos positivos de pessoas que regressaram da Suíça. Nenhum caso foi importado de fora da Europa.

Desde 1 de Janeiro, registou-se um total de 4030 casos suspeitos e 3259 não confirmados.