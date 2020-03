Centros móveis de testes gratuitos abrem em Lisboa, Cascais, Porto e Gaia

A ordem agora é “testar, testar, testar”, como recomendou na segunda-feira o director-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS). Depois de uma fase em que os testes laboratoriais a casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus foram feitos a conta-gotas a doentes com critérios muito estritos em Portugal, primeiro no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa) e depois nos hospitais públicos com laboratórios capacitados para a tarefa, várias câmaras municipais e laboratórios privados estão a avançar com centros móveis de rastreios locais para disponibilizarem testes gratuitos a casos suspeitos, a pedido e em articulação com as administrações regionais de saúde (ARS). Até esta terça-feira, segundo o último relatório da situação epidemiológica divulgado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS), tinham sido testados apenas 4030 casos suspeitos em Portugal.

Os modelos e as soluções a adoptar nesta nova estratégia que envolve municípios e laboratórios privados são diversos mas o objectivo é o mesmo: “Alargar o número de testes para termos uma noção muito mais clara da realidade em Portugal”, explica Fernando Almeida, presidente do Insa, o laboratório nacional de referência que centraliza este processo “do ponto de vista técnico e de qualidade”. A organização está a cargo das ARS e da DGS. “Mas isto não significa que todas as pessoas serão testadas”, esclarece Fernando Almeida, frisando que as pessoas serão sempre sujeitas a avaliação - por médicos de família e de saúde pública - e que apenas se avançará para o diagnóstico laboratorial se existirem critérios para isso.

Para já, e depois de a Câmara do Porto ter revelado que vai avançar, em conjunto com a rede de laboratórios Unilabs e a ARS do Norte, com um centro de rastreio do novo coronavírus num modelo drive thru no Queimódromo, em que as amostras são colhidas às pessoas dentro das viaturas - e que começa a funcionar já esta quarta-feira - , o presidente da Câmara de Cascais adiantou que se prepara para abrir dois locais dedicados ao diagnóstico laboratorial para rastrear a população do município, a pedido da ARS de Lisboa e Vale do Tejo, mas num modelo diferente. Aqui, as colheitas e análises serão feitas pelos laboratórios Germano Sousa e Joaquim Chaves.

A Câmara de Lisboa também anunciou esta quarta-feira, em comunicado, que vai instalar duas unidades para rastreio do novo coronavírus, um no Parque das Nações e outro na Escola Básica Quinta dos Frades, no Lumiar, em colaboração com os laboratórios Germano Sousa e Unilabs, e que começam a funcionar no fim-de-semana.

Já em Coimbra, optou-se por recorrer ao laboratório da Faculdade de Medicina em articulação com a ARS do Centro e o centro hospitalar local, adiantou ao PÚBLICO Manuel Machado, que preside à autarquia e também à Associação Nacional de Municípios. “Não é necessário recorrer a privados neste momento. Um centro de rastreio de portas abertas à população teria na hora seguinte uma multidão à porta”, justifica.

Outros municípios apressaram-se, entretanto, a anunciar que vão também abrir centros de rastreio. É o caso do de Vila Nova de Gaia, com o presidente da autarquia a revelar no Facebook que vai disponibilizar pavilhões municipais para o efeito, e o da Câmara de Santa Maria da Feira, que ofereceu o Europarque para instalar um centro de colheita eventualmente também num formato drive thru. Esta última proposta foi depois subscrita pela Associação de Municípios das Terras de Santa Maria - que além de Santa Maria da Feira, inclui Arouca, Espinho, Oliveira de Azeméis, São João da Madeira e Vale de Cambra.

Em Cascais, um dos centros vai funcionar no centro de congressos local e outro na Cerci (Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Crianças Inadaptadas) da Rana, detalhou o presidente do município, Carlos Carreiras. Os dois centros estarão abertos a toda a população, 214 mil pessoas, mas, “para não haver grandes aglomerados”, será necessária uma pré-inscrição para marcação e as pessoas serão sujeitas a um rastreio à chegada, para se perceber quem tem critérios para o diagnóstico laboratorial, nomeadamente se esteve em contacto com alguém infectado, se tem sintomas da doença provocada pelo novo coronavírus (a covid-19), “ou seja, se tem algum factor mínimo” para efectuar o diagnóstico laboratorial, esclareceu.

Aqui, a colheita das amostras biológicas não será feita no modelo anunciado pela Câmara do Porto. “Não vamos funcionar como um drive in”, diz Carlos Carreiras. Por isso é que o centro de congressos local fica destinado à população das antigas freguesias de Cascais, Estoril e Alcabideche a Cerci da Rana para os habitantes das freguesias de Carcavelos, Parede e S. Domingos de Rana. Os testes são gratuitos e os custos são suportados pelo Serviço Nacional de Saúde e pelo município.

Críticas aos testes “McDonald's"

Na segunda-feira, a notícia de que outra rede de laboratórios privados, a Unilabs Portugal, tenciona avançar no Queimódromo do Porto com o “primeiro centro de rastreio para covid-19 em modelo drive thru montado em Portugal”, foi recebida com surpresa e críticas por médicos de laboratórios de hospitais públicos que estão desde há algum tempo a testar doentes e se confrontam com grandes dificuldades no acesso a reagentes em quantidade suficiente para darem resposta ao crescente número de infectados.

Os testes neste modelo copiam a experiência de países como a Coreia do Sul e os Estados Unidos. “É o McDonald's dos testes”, critica um dos médicos com quem o PÚBLICO falou. “Vai haver tempo para mudar luvas e máscaras? Se esse modelo avançar, as condições de colheita têm que ser muito bem definidas pela DGS”, defende a presidente da Sociedade Portuguesa de Patologia Clínica, Maria José Rego de Sousa.

Para aumentar o número de diagnósticos, os hospitais públicos que já estão a fazer testes nos seus laboratórios - e já são quase duas dezenas - também tiveram esta segunda-feira luz verde da DGS para passarem a testar todos os doentes suspeitos de estarem infectados que cheguem às urgências sem necessidade de validação prévia pela linha de apoio ao médico, que tem estado muito congestionada e com grandes demoras na resposta.

“É uma decisão política que não vai servir para nada”, critica um especialista em patologia clínica que trabalha num dos hospitais do SNS e não se quis identificar. Esta medida só vai fazer com que os hospitais públicos que estão a testar casos suspeitos fiquem ainda mais “afogados”, numa altura em que há grandes dificuldades de conseguir obter reagentes no mercado, prevê outro. “Em vez de dizerem às pessoas: retirem-se e protejam-se [em casa], avançam com isto”, lamenta.