Coronavírus: como fazer uma festa mantendo a distância social

As escolas fecharam, os eventos culturais estão a ser adiados e muitas outras medidas estão a ser tomadas para facilitar o distanciamento social e impedir a propagação da covid-19. Em tempos de quarentena ou isolamento social, estar afastado dos amigos não é fácil. Faz falta a conversa cara a cara que acompanha o café ou a cerveja. No entanto, na era da tecnologia, há uma aplicação para tudo. Ou várias.

A House Party é a aplicação do momento. Só na Google Play Store já tem mais de dez milhões de downloads e está entre as mais procuradas actualmente em Portugal. A app permite fazer videochamada em grupo por tempo ilimitado. Basta criar uma conta e adicionar amigos. Depois podes começar a tua festa e convidar quem quiseres. A aplicação avisa quando alguém está “em casa”, ou seja, online. Podes entrar ou sair da festa sempre que quiseres.

Podes ainda testar as tuas capacidades e dos teus amigos com jogos de desenho ou quizzes, por exemplo. Tens quatro jogos disponíveis no canto superior do ecrã, no ícone dos dados. A aplicação é grátis e está disponível para iOS, Android, MacOS e Chrome. Os jogos só estão disponíveis para o telemóvel.

Se gostas mais de te entreter com jogos, esta é a aplicação ideal. A Plato tem um catálogo de mais de 30 jogos que podes usufruir com um ou mais amigos. O jogo é ao vivo, o que significa que consegues ver as jogadas das outras pessoas. Para além disso, tens sempre um chat no fundo do ecrã onde podes conversar durante a partida.

Entre jogos de cartas, desenho, futebol ou estratégia, as possibilidades parecem infinitas. Podes ainda entrar em torneios e subir nas classificações dos jogos. Com mais de cinco milhões de transferências, não faltam oponentes aleatórios para derrotar, caso os teus amigos não estejam disponíveis. A aplicação é gratuita e está disponível na App Store e Play Store.

O Google Hangouts foi desenhado a pensar nas empresas, mas está disponível para qualquer pessoa que possua uma conta Google. É uma aplicação de conversação online simples e fácil de utilizar. No pacote grátis, permite fazer videochamada com até dez pessoas. Podes abrir uma conversa com os teus amigos directamente ou então enviar um link a convidá-los para se juntarem. Não tem jogos interactivos incorporados, mas podes sempre jogar ao Stop por chamada. Podes utilizá-la na maior parte dos browsers e no iPhone e Android.

Mais aplicações: Zoom para videoconferências;

Scener para ver filmes com amigos. Estás a utilizar mais alguma aplicação para ajudar a passar o tempo durante este período de isolamento social? Envia a tua sugestão por email.

Se a tua ideia de festa é algo mais calmo, só no aconchego da cama a ver Netflix, podes continuar a fazê-lo com amigos. A Netflix Party é uma extensão do Google Chrome que podes instalar para criar uma sessão de Netflix partilhada. A extensão sincroniza a reprodução do vídeo e cria um chat na parte lateral do ecrã para poderes comentar tudo o que quiseres sobre a tua série favorita.

Apenas tens de escolher o que queres ver, clicar no ícone da extensão que vai aparecer na página e partilhar o link com os amigos com quem pretendes assistir. A extensão é grátis, contudo todos os utilizadores precisam de ter conta da Netflix.