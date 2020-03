Coronavírus: dúvidas, ideias e ajuda para quem cuida de animais

Não há provas de que os cães, gatos ou outros animais de companhia possam transmitir a covid-19 a humanos ou a outros animais, até agora. A comunicação da Organização Mundial de Saúde é reiterada pela Ordem dos Médicos Veterinários, que espera “que as pessoas não abandonem os animais de companhia nesta altura”. Até porque eles podem ser uma boa arma contra a ansiedade e o stress do isolamento.

“Nada nos diz que os animais são um risco”, tranquiliza Jorge Cid. Ainda assim, “e como medida exclusivamente de prevenção”, o bastonário aconselha os tutores que estejam infectados a “absterem-se de contactos mais íntimos com os animais de companhia”, como deixá-los lamber a cara e as mãos. Há apenas registo de um cão infectado pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2), em Hong Kong, desde que o primeiro caso foi registado em Wuhan, na China, em Dezembro de 2019.

A covid-19 propaga-se maioritariamente através de gotículas quando pessoas com a infecção tossem, espirram ou falam. A melhor forma de te protegeres a ti e à tua comunidade é lavares as mãos com água e sabão regularmente, durante pelo menos 20 segundos (a Direcção-Geral de Saúde ensina como, aqui) – inclusive depois de tratares dos animais. É uma protecção contra várias bactérias comuns, como a E.coli e a salmonella, que podem ser transmitidas entre animais e humanos.

Os tutores devem tentar encontrar um cuidador a quem possam recorrer, caso adoeçam, aconselha o bastonário. Mas a pensar em quem não tem linhas de apoio próximas, há associações e voluntários a oferecerem ajuda, quer seja para passear cães, acolhê-los durante o dia ou alimentar as colónias de gatos.

No Porto, uma “creche para cães” aberta há menos de um mês disponibiliza-se a albergar gratuitamente durante o dia, entre as 8h e as 20h, os cães de quem está “internado, doente ou a prestar apoio a quem precisa”. Têm áreas fechadas e um salão “para os animais mais sociais”. “Enquanto formos precisos esperamos continuar em funcionamento”, diz ao P3 Arthur Pugliese, um dos responsáveis pelo espaço.

Conheces mais formas de ajudar? Se pertenceres a alguma associação ou rede informal que ajude a cuidar dos animais de companhia de pessoas hospitalizadas, em quarentena ou de grupos mais vulneráveis à covid-19 envia email para [email protected] ou [email protected] .

Já o Movimento Movido a 4 Patas procura voluntários para substituírem as pessoas que costumam alimentar as colónias de gatos por todo o país, que estão entretanto a mapear. “Não vamos deixar os animais morrer à fome”, defende Mafalda Campos, a presidente da associação de Lisboa que está a fazer a ponte entre os cuidadores habituais e os voluntários. “Esta coordenação deve ficar ao cargo de uma entidade”, defende, embora os custos com ração devam continuar a ser assegurados pelo cuidador habitual. Querem ainda encontrar quem passeie os animais de companhia de pessoas de grupos de risco, como os idosos, doentes crónicos, grávidas e pessoas com sistema imunitário fragilizado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A OMV não recomenda o fecho de hospitais e clínicas veterinárias, mas avançou com sugestões para proteger tanto médicos veterinários e outros profissionais como tutores. A Barkyn, uma startup portuguesa que vende comida para cães por subscrição, criou um serviço de aconselhamento online, onde médicos veterinários vão tirar dúvidas via telefone ou email, entre as 10h e as 20h.

Mais populares A carregar...

Esta opção não se equipara a uma consulta e não podem ser feitos diagnósticos ou prescrição de medicamentos. Assim, caso seja necessária uma consulta presencial, além de evitar os cumprimentos e restringir o número de pessoas que acompanham os animais às consultas, o bastonário aconselha a não aguardar na sala de espera e a agendar previamente a consulta. No caso de internamento, cabe ao director clínico decidir a hora da visita, de forma a evitar a acumulação de pessoas no mesmo local.