Em auto-isolamento, estudantes de Medicina lançam site para estudar, debater e jogar

A Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (AEFMUP) lançou uma plataforma com dicas de estudo e práticas de exercício físico para os estudantes. O objectivo do site Corona And... é "combater o isolamento social” motivado pela covid-19.

Em comunicado, a FMUP congratula a iniciativa e diz que os estudantes “foram exímios a fazer o diagnóstico e a prescrever a receita”. “Para evitar que as muitas horas passadas em casa se traduzissem num total desespero, trataram de criar uma plataforma que pretende ser uma espécie de guia para estes dias que se avizinham”, explica a instituição.

A plataforma reúne, por isso, artigos informativos, dicas de estudo e até sugestões para os momentos de descontracção: “tudo para fazer sem ter de sair de casa”, salienta a faculdade. Paralelamente, a plataforma disponibiliza cursos online e vídeos para “aprender, debater e explorar diferentes áreas do conhecimento médio”, mas não só, também vídeos para exercitar o corpo e promover a saúde e o bem-estar.

“Nesta secção [uma das oito que a plataforma disponibiliza], os desportistas futuros médicos da FMUP vão também partilhar o seu testemunho de como é possível conjugar a vida académica com o desporto de alta competição”, esclarece a FMUP. Nuno Ferreira, presidente da associação de estudantes, adianta que esta iniciativa é “extremamente importante para os estudantes”, especialmente nesta que é uma “altura difícil para todos”.”Até por uma questão de saúde mental, é crucial que os estudantes sintam que é possível manter a rotina, mesmo dentro de casa”, afirma.

Além das actividades anteriormente referidas, o site disponibiliza também uma selecção de música e torneios de videojogos, como o “Fifao” ou o Pacman.

O Centro de Desporto da Universidade do Porto (CDUP-UP) também está a lançar vídeos com sessões de actividades físicas para fazer em casa. A agenda completa, que vai desde aulas para glúteos ao ioga, pode ser consultada aqui.