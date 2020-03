Teerão liberta 85 mil detidos, incluindo presos políticos

O Irão libertou temporariamente cerca de 85 mil presos, incluindo presos políticos, para tentar conter a propagação de covid-19 nas prisões. É a segunda vez que o faz em Março e acontece num momento em que já se registaram 988 mortes e mais de 16 mil casos confirmados no país. Estados Unidos preparam-se para aliviar sanções a Teerão por causa da doença.

“Até agora, cerca de 85 mil presos foram libertados. Também adoptámos medidas de precaução para combater o surto”, disse o porta-voz do Ministério da Justiça iraniano, Gholamhossein Esmaili, citado pela Reuters. Esmaili não deu pormenores sobre se os presos vão regressar mais tarde às prisões, sobrelotadas e fonte de preocupação por ser um ambiente de propagação da doença.

A primeira vez que o Irão decidiu libertar presos foi no início de Março, quando deixou sair cerca de 70 mil detidos. A medida abrangeu apenas aqueles que cumpriam uma sentença inferior a cinco anos, com os condenados com penas mais duras, ligados a protestos anti-Governo, a permanecerem na prisão, disse na altura o relator especial das Nações Unidas para os Direitos Humanos no Irão, Javaid Rehman.

O Irão tem sido um dos países mais atingidos pela epidemia de coronavírus no mundo, ficando apenas atrás da China (mais de 80 mil infecções) e Itália (mais de 27 mil). As autoridades iranianas registaram até ao momento 16.169 casos de infecção (mais 1.178 novos casos) e 988 pessoas morreram (aumento de 135 em 24 horas) e, diz a Reuters, estes números devem-se à abordagem do regime no combate à doença.

O regime iraniano tem-se recusado desde o início do surto no país, a 19 de Fevereiro, a assumir uma abordagem radical no combate à epidemia, com críticos a acusarem as autoridades de estarem em negação: não declarou a quarentena nacional nem limitou a circulação de pessoas. Porém, numa rara decisão, diz a Reuters, as autoridades encerraram locais santos xiitas nas cidades de Mashhad e Qom, esta última epicentro do surto.

No entanto, muitos estabelecimentos comerciais continuam abertos e muitos iranianos têm desobedecido às recomendações das autoridades de saúde para permanecerem em casa e evitarem contactos sociais desnecessários. Há até protestos contra o encerramento dos locais sagrados.

Apesar de os números serem elevados no Irão, podem representar apenas um quinto do número real de infecções, alertou na segunda-feira Rick Brennan, director de emergências para o Médio Oriente da Organização Mundial de Saúde. “Temos dito que o elo mais fraco na cadeia é a informação. Eles [Irão] estão a aumentar rapidamente a sua capacidade para fazer testes e os números vão subir”, disse Brennan.

Na segunda-feira, notícias sobre a declaração do Presidente iraniano, Hassan Rouhani, a considerar que o país ultrapassara o pico de casos, levantou um coro de protestos nas redes sociais. Um dos conselheiros presidenciais, Hesamoddin Ashna, negou as declarações, argumentando que foram “distorcidas”. De acordo com a sua versão, o Presidente disse que os números apresentados pelo Ministério da Saúde iraniano eram promissores, nunca que o pico tinha sido alcançado, enquanto os críticos acusam Ashna de tentar emendar o erro de Rouhani.

O sistema de saúde público iraniano tem tido dificuldade em lidar com a epidemia e os profissionais de saúde têm carecido de material de protecção individual e de testes, com o regime iraniano a responsabilizar as sanções dos Estados Unidos pela falta de capacidade na resposta ao crescente número de casos no país. Teerão tem apelado a outros países para que pressionem Washington a levantar as sanções e a China respondeu ao apelo, com a Reuters a dizer que a Administração Trump se prepara para suavizar as sanções.

Teerão também já pediu um empréstimo de cinco mil milhões de dólares (4.482 milhões de euros) ao Fundo Monetário Internacional e os Emirados Árabes Unidos, rivais de Teerão, já disponibilizaram dois aviões de carga com 32 toneladas de material médico, incluindo luvas e máscaras. O Irão tornou-se o epicentro da pandemia no Médio Oriente e surgiram muitos casos em países vizinhos ligados a cidadãos que regressaram deste país.