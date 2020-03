Golpe na luta contra o tráfico de droga na Guiné-Bissau

O Governo do autoproclamado Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, substituiu a directora da Polícia Judiciária (PJ), Filomena Mendes Lopes, pondo no seu lugar Mário Iala, delegado do Ministério Público que, no ano passado, a ministra da Justiça, Ruth Monteiro, acusou de tentar travar por todos os meios uma operação da mesma polícia que agora vai liderar e que resultou na apreensão de 789 quilos de cocaína.

A mudança foi justificada pelo ministro da Justiça do Governo de Nuno Nabiam porque a directora da PJ se recusou sempre ir a despacho com o titular da pasta de um Executivo que não é reconhecido internacionalmente e que a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), a que a Guiné-Bissau pertence, afirma violar a Constituição do país.

“Desde a entrada em funções do novo Governo, a Directora Nacional da Polícia Judiciária não se dignou comparecer ao despacho com ministro, não obstante ter sido várias vezes contactada”, escreveu Fernando Mendonça, o ministro, no seu despacho n.º 5.

Desde 2007 que não havia uma grande apreensão de droga no país e em 2019, com Filomena Mendes Lopes à frente, a PJ guineense conseguiu duas, a de 789 kg, em Março, na Operação Carapau, e a de quase 1869 kg, em Setembro, na Operação Navarra.

O despacho, datado de 13 de Março, acrescenta que, para o lugar de Filomena Mendes Lopes, cuja comissão de serviço é dada por finda, é nomeado “transitoriamente” Mário Iala.

Uma nomeação que pode levar ao questionamento do empenho do autoproclamado Presidente guineense e do seu Governo, tendo em conta as acusações do Ministério da Justiça contra Iala, feitas o ano passado, pela sua interferência na Operação Carapau.

Na altura, na conferência de imprensa de anúncio da apreensão de 789 kg de cocaína, Ruth Monteiro, a ministra da Justiça e dos Direitos Humanos, denunciava que o delegado do MP tentara por despacho conseguir que as viaturas apreendidas fossem entregues a um homem que não surgia como proprietário nos documentos, ordenara que o dinheiro apreendido, 5.777.000 francos CFA (8800 euros), fosse entregue a outro que em sede de inquérito afirmara que o dinheiro lhe não pertencia.

Já para não falar que tentara impedir in loco que os agentes da PJ fizessem a busca no camião que transportava a droga, alegando que o mesmo servia apenas para transportar peixe, tal como diziam os documentos na posse do condutor do veículo pesado.

“O mesmo magistrado judicial, Mário Iala, ordena o arquivamento do processo-crime contra o senhor Bangorá, que foi detido pela PJ dentro do camião que transportava a droga e do senhor Mário Cau que, segundo apurou a investigação, era o responsável por toda a logística relativa ao transporte de droga, ao arrendamento e pagamento de rendas do armazém onde o camião recebeu a droga, posteriormente apreendida, e até do alojamento dos dois principais suspeitos, de nacionalidade nigerina, que se encontram em fuga”, disse Ruth Monteiro, na altura.

Mário Iala interviu ainda no julgamento como acusador público, aceitando “realizar o julgamento na ausência de praticamente toda a prova testemunhal indicada pela PJ durante a investigação, tendo sido ouvido como testemunha de acusação um único agente”, acrescentava a ministra.

Concluía a governante a sua exposição com um alerta aos parceiros internacionais da Guiné-Bissau na luta contra a droga, mostrando a preocupação do Governo pelo facto de Mário Iala ter monopolizado a acusação pública, sempre com o intuito de obstaculizar o processo em todos os seus passos. Iala “interfere em todas as fases processuais, mas sempre dificultando a acção de prevenção do crime, de investigação do crime, de acusação pela prática do crime”.

Curiosamente, Mário Ialá, figura como advogado da Comissão Nacional de Eleições, a mesma que se envolveu num diferendo com o Supremo Tribunal de Justiça sobre o resultado da segunda volta das eleições, realizadas a 29 de Dezembro, e cujos resultados foram contestados pelo candidato Domingos Simões Pereira.