Coronavírus não impede Bolsonaro de fazer festa de aniversário

No dia em que o Brasil registou a primeira vítima mortal pelo novo coronavírus, o Presidente Jair Bolsonaro voltou a desvalorizar a epidemia global e disse que pretende fazer uma “festinha tradicional” para celebrar o seu 65.º aniversário no próximo fim-de-semana.

“Eu faço 65 [anos] daqui a quatro dias. Vai ter uma festinha tradicional aqui. Até porque eu faço aniversário dia 21 e minha esposa dia 22. São dois dias de festa”, afirmou Bolsonaro numa entrevista à rádio Super Tupi esta terça-feira. Na mesma entrevista, o Presidente voltou a dizer que há uma “histeria” em relação ao coronavírus.

As declarações surgem poucos dias depois de Bolsonaro ter participado numa manifestação com centenas de pessoas em Brasília de apoio ao Governo, contrariando as recomendações das autoridades de saúde. O distanciamento social e o isolamento são algumas das indicações veiculadas pelo Ministério da Saúde para tentar conter a propagação de covid-19.

Esta terça-feira, o Brasil registava 301 casos confirmados em todo o país e mais de 1700 suspeitas. Em São Paulo, um homem de 62 anos morreu após ter sido infectado.