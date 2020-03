Compraram 17 mil desinfectantes para lucrar com coronavírus. Impedidos de vender, doaram tudo

Com a escalada do número de casos de coronavírus confirmados nos Estados Unidos, os irmãos Matt e Noah Colvin abasteceram-se com materiais de protecção. A intenção de ambos era clara: lucrar com o pânico gerado pela pandemia. Em poucos dias varreram as prateleiras de todas as lojas locais que comercializavam estes produtos.

No total, adquiriram mais de 17 mil desinfectantes, toalhitas e máscaras cirúrgicas. Começaram a listar os produtos na plataforma de vendas da Amazon e venderam 300 desinfectantes em poucos minutos: O preço de algumas garrafas chegou a atingir os 70 dólares (cerca de 63 euros), detalha o The New York Times.

Tal como estes irmãos, centenas de outros vendedores criaram anúncios na Amazon e no Ebay, originando revolta junto das pessoas que não conseguiam encontrar os produtos nas lojas e farmácias. Estas duas plataformas de venda cancelaram a transacção deste tipo de produtos, para evitar preços inflaccionados.

Num ápice, os irmãos Colvin ficaram numa situação desconfortável, “presos” a milhares de produtos. Com esta proibição de venda online, deixaram de possuir uma plataforma onde pudessem esvaziar o considerável stock. A história dos irmãos seria divulgada nos órgãos de comunicação social. Amplamente criticados por uma sociedade norte-americana com dificuldades em encontrar este tipo de produtos.

Este domingo, os irmãos decidiram doar todo o material, pedido desculpa às pessoas afectadas pela pandemia. “Se, pelas minhas acções, alguém foi directamente afectado e não conseguiu encontrar estes materiais nas suas lojas locais, estou mesmo arrependido”, afirmou Matt, em declarações à emissora WRCB Chattanooga.