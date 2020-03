Coronavírus: turista holandesa é o primeiro caso de covid-19 na Madeira

Uma turista holandesa é o primeiro caso positivo de covid-19 na Madeira, confirmou esta manhã, em conferência de imprensa, o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

Numa curta declaração aos jornalistas, sem direito a perguntas, Miguel Albuquerque precisou que a infecção foi detectada na noite de segunda-feira, numa turista que chegou ao arquipélago na passada quinta-feira, antes da quarentena obrigatória imposta pelas autoridades regionais a quem aterra no aeroporto.

“Infelizmente, e apesar de todas as medidas preventivas que tomamos, e o louvável comportamento cívico da nossa população, a região registou ontem [segunda-feira] à noite, pelas 22h14, o primeiro caso positivo de COVID-19”, disse o chefe do executivo madeirense, dramatizando o discurso: “Todos temos que estar cientes da gravidade desta situação, e manter a consciência cívica nos nossos comportamentos, face a mais este grande desafio que temos pela frente.”

A turista holandesa, que está internada numa ala especial do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, estava hospedada numa unidade hoteleira na capital madeirense, o Enotel Quinta do Sol, que está com todos os acessos controlados pela PSP e autoridades regionais. Ninguém entra, e ninguém sai: são as ordens dos agentes.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Estão cerca de 120 hóspedes no hotel, localizado na zona turística da cidade. Todos estão confinados aos quartos.

“Os serviços e saúde e de protecção civil tomaram todas as medidas necessárias de isolamento e prevenção da unidade hoteleira onde esteve presente, após os respectivos responsáveis terem sido informados da decisão”, explicou Albuquerque, adiantando que o “protocolo foi cumprido”, e todos os que estiveram em contacto com a turista holandesa estão a ser “devidamente acompanhados” pelas autoridades regionais de saúde

O presidente do governo madeirense voltou a insistir, que nesta altura de pandemia, o turismo não é bem-vindo ao arquipélago. “Comunicaremos novamente às embaixadas, a necessidade mandatória de procederem ao repatriamento dos seus concidadãos turistas que ainda permanecem na região, com a maior brevidade possível”, frisou, anunciando o fim imediato de todas as actividades de animação turística na ilha: excursões, passeios, visitas guiadas e aluguer de automóveis (rent-a-car). A ordem é para permanecer nos hotéis, até serem repatriados.