Em tempo de escola fechada, vamos reencontrar-nos como família?

Com a atual situação da suspensão das aulas, tal como nas férias, os pais preocupam-se com a forma como podem ocupar os filhos, vivendo numa casa, muitas vezes com um espaço limitado.

Mais A carregar...

Mas, podem desenvolver-se ideias para divertir os filhos, criando atividades que promovam momentos de prazer e de união entre a família — lembro que este tempo de partilha da casa pode ser também um momento importante para o reencontro familiar, para que todos estejam juntos, se escutem e conheçam melhor.

Havendo mais tempo em casa, um local familiar e agradável, é possível criar um clima em que todos em conjunto ou cada um individualmente ocupe o tempo de forma ativa e divertidamente, evitando o mais fácil, que se traduz muitas vezes pelos filhos ficarem agarrados às consolas ou ao computador, ou a olhar para o ecrã, atividade que ao fim de uns dias os aborrecerá.

Para criar novas atividades, cada um pode fazer uma lista de 6 coisas que gostaria de fazer durante este tempo, é uma forma de cada um dar ideias para o bem-estar de todos. As atividades têm que ser ajustadas aos interesses dos filhos e dos pais (onde a idade e as circunstâncias da sua vida quotidiana são importantes).

Depois, ouvindo as sugestões de todos, pode fazer-se um plano de atividades para este tempo. Desta forma, pode continuar-se a estimular a brincadeira na família, voltar a fazê-lo, porque muitas famílias perderam a capacidade de brincar, de inventar e de imaginar atividades conjuntas. Neste plano deve considerar-se que os filhos também precisam de ter momentos em que podem não fazer nada, bem como que os pais devem negociar isso com os filhos, sem se zangarem. Estas atividades além de momentos de entretenimento e aventuras através da imaginação, serão fantásticos momentos de aprendizagem e desenvolvimento da autonomia dos filhos preparando-as para a vida.

Entre muitos outros, alguns exemplos de atividade são:

Programar uma tarde de jogos de tabuleiro – juntar família para diversão com jogos de tabuleiro como o Monopólio, Pictionary ou Trivial Pursuit Júnior — ou até um campeonato de King.

Criar um brinquedo — Com as embalagens recicláveis, tecidos, caixas de sapato, de pasta de dente, rolos de papel higiénico ou de cozinha pode ser construído um brinquedo usando a imaginação.

Fazer uma horta caseira — Aprender a cultivar, pode ser uma pequena planta, pode ser uma árvore, pode ser até um feijão no algodão.

Cozinhar — Fazer uma receita por dia, pizza, bolo, panquecas…

Fazer um “acampamento” em casa — No chão do quarto ou da sala, construir uma tenda com lençóis, cobertores, edredons, almofadas, lanternas um novo mundo. Imaginar e criar representações do espaço envolvente, como os lagos, as árvores, a lua.

Construir espaços mágicos — um palácio encantado, um castelo poderoso.

Realizar uma peça de teatro ou fazer um filme — Criar uma história nova e representá-la, ou realizar uma que já conhecem, para fazer um teatro ou uma curta-metragem, construir os cenários, criando roupas para as personagens de raiz (com criatividade pode-se criar as próprias roupas e cenários com jornais, tecidos, caixa), ou ir aos armários (da criança ou dos pais) e fazer diferentes e divertidas combinações, inventando maquilhagens, penteados, preparando a música e os espaços. Preparando e realizando depois a estreia para a família

Planear e treinar coreografias com dança e música, para mostrar ao vivo ou por gravações.

Realizar uma sessão de cinema — Escolher os filmes favoritos dos vossos filhos e fazer sessões de filmes em família com umas pipocas a acompanhar.

Fantoches — Preparar e contar histórias com sombras chinesas ou com fantoches feitos com meias ou com os livros favoritos em que os filhos contam aos pais e aos irmãos, e os pais aos filhos.

Preparar um telejornal ou construir um jornal – Preparar e realizar um telejornal apresentado ao vivo, ou através da exibição de gravações realizadas durante o dia, em que as notícias podem se um resumo do dia, notícias reais ou inventadas. Para quem goste mais de escrever, também pode construir um jornal diário com ilustrações, podendo ser os mais velhos a escreverem e os mais novos a ilustrarem/desenharem.

Escrever e ilustrar um livro – dobrando várias folhas A4 e agrafando, pode preparar-se um livro em branco que é entregue aos filhos para escreverem e ilustrarem como quiserem (por exemplo, uma história aos quadrinhos), que depois pode ser fotocopiado e oferecido à família.

Desenhar e pintar — com lápis, canetas, giz, tinta, papel, embalagens para reciclar que existam em casa.

Realizar uma caça ao tesouro em casa — Espalhando pistas pela casa e um tesouro de preferência, uma experiência ou atividade, à escolha dos filhos.

Faça uma tarde de jogos musicais — Brincadeiras de roda, músicas folclóricas, pode-se usar o tempo para reviver as tradições aprendidas ou gravar um CD com as músicas favoritas da família.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Construir a árvore genealógica da família — Selecione fotografias dos avós, bisavós, tios e primos ou desenhe-os para construir uma árvore genealógica da família, contando a história e lembrando momentos vividos por cada um.

Compreende-se que seja difícil sobretudo aos jovens adolescentes permanecer em casa, apenas envolvido em atividades com a família, pelo que se deve aceitar que possam ter um tempo de reserva individual para interagir com os seus pares. Para isso, pode considerar-se que, se a covid-19 impôs limitações a uma convivência presencial, também facilitou o recurso à comunicação digital, onde se podem encontrar soluções inovadoras de interação, como é exemplo a nova rede social “Cara a Cara” onde, através do Houseparty, os filhos poderão passar uma tarde em jogos online, ou a falar através de uma videochamada com vários amigos ou familiares, podendo mesmo organizar e realizar uma festa “em rede”.

Psicóloga e terapeuta familiar