A formiga no carreiro da cozinha cá de casa

Com receitas encontradas na Internet ou retiradas de livros de culinária que temos em casa, cozinhar com os miúdos pode ser uma maneira divertida de passar o tempo.

No meu baú encontrei uma edição da Missão Sorriso (com a figura da Leopoldina) com histórias e receitas de chefs para os “mini-chefs”. Hélio Loureiro sugere-nos uma sobremesa com um título divertido – “Formiguinhas de chocolate que querem comer bananas”.

Foto DR

É preciso ter à mão sete ingredientes: um pacote de bolacha Maria, 150 g de manteiga, 1 lata de leite condensado cozido, 5 bananas descascadas em rodelas finas, 1 colher de chá de canela, 1 pacote de natas e 1 pacote de granulado de chocolate para as formiguinhas. Preparação: Ralar as bolachas (os mais novos devem ter ajuda), juntar manteiga amolecida e misturar bem para fazer uma pasta. Colocar no fundo de um recipiente (ou de várias taças) e levar ao frigorífico por uma hora. Depois colocar o leite condensado cozido e por cima as bananas em rodelas e polvilhar com a canela em pó. É preciso ainda bater as natas (com varas de arame ou pedir ajuda para usar uma batedeira eléctrica) e colocar por cima das bananas. Com o granulado de chocolate faz-se um carreiro de formigas e leva-se ao frigorífico duas horas antes de servir.

Bom apetite!