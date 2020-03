Coronavírus: Quem são as celebridades cujos testes deram positivo

O actor Idris Eba anunciou, esta terça-feira, que testou positivo à covid-19. O britânico de 47 anos junta-se à lista de celebridades, políticos e desportistas infectados com o novo coronavírus que, em menos de três meses, contaminou mais de 185 mil pessoas. Em Portugal, são 448 infectados e uma vítima mortal.

Num vídeo partilhado na sua conta do Twitter, Idris Elba contou aos fãs o resultado positivo do teste. “Isto é sério”, começa por alertar o actor, que diz estar sem quaisquer sintomas, para já. “É altura de começarmos a pensar a sério no distanciamento social, em lavar as mãos”, acrescenta. A mulher do actor, Sabrina Dhowre, ainda não fez p teste.

Desde sexta-feira, que o actor se encontrava em isolamento, depois de ter estado no evento We Day na Wembley Arena, em Londres, com Sophie Grégoire Trudeau, a mulher do primeiro-ministro canadiano. A primeira-dama do Canadá regressou do Reino Unido com sintomas de gripe e foi diagnosticada com covid-19.

Idris Elba não é o primeiro actor a testar positivo ao novo coronavírus. Na semana passada, Tom Hanks e a mulher Rita Wilson foram diagnosticados com o vírus SARS-CoV-2. O casal fez o teste na Austrália, onde o actor se encontra a trabalhar num filme, depois de se sentirem cansados e doridos, apresentando uma temperatura acima do normal.

Na indústria do cinema, também o actor Kristofer Hivju, da Guerra dos Tronos e a actriz Olga Kurylenko testaram positivo.

Na literatura, Luís Sepúlveda é, para já, o único caso confirmado. O escritor chileno foi diagnosticado com o novo coronavírus, depois de ter participado no festival literário Correntes d’Escritas, na Póvoa de Varzim.

Coronavírus na política

Na política de todo o mundo, multiplicam-se os infectados. Além da mulher do primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, também a ministra da saúde do Reino Unido, Nadine Dorries, confirmou positivo no teste de covid-19.

O ministro francês da Cultura, Franck Riester, está infectado com o novo coronavírus. De Espanha, são vários os nomes da política que engrossam esta lista: Irene Montero (ministra da Igualdade), Begonã Gómez (mulher do presidente do governo Pedro Sanchez), os catalães Quim Torra e Pere Aragonés.

No Irão, um dos países com maior número de infectados, a vice-presidente para assuntos da Mulher e da Família, Masoumeh Ebtekar, foi diagnosticada. Entre os infectados no país estão também o vice-ministro da Saúde, Iraj Harirchi, Moytaba Zolnur, presidente da Comissão de Segurança Nacional e Política Externa do Parlamento, e o deputado reformista Mahmud Sadeqí.

O responsável de comunicação do Governo de Bolsonaro, Fábio Wajngarten, foi diagnosticado com coronavírus, poucos dias após ter jantado com o Presidente norte-americano, Donald Trump, e o vice-presidente, Mike Pence, numa visita não oficial aos Estados Unidos. Jair Bolsonaro e Donald Trump testaram negativo.

Desportistas que testaram positivo

No desporto, onde a maioria dos eventos foram suspensos, a lista de infectados é extensa. O defesa da Juventus, Daniele Rugani, foi diagnosticado. O colega de equipa de Cristiano Ronaldo não apresentava quaisquer sintomas. Em Itália, também estão infectados membros das equipas UC Sampdoria e Fiorentina.

Esta segunda-feira, o treinador do Flamengo, o português Jorge Jesus, foi testado positivo para o novo coronavírus. A contraprova ao teste foi, no entanto, inconclusiva, segundo a informação partilhada pelo Flamengo no Twitter, e o treinador terá de fazer “nova colecta de materiais” esta terça-feira.

“É verdade que o meu teste deu positivo, mas também é verdade que me sinto normal. Hoje, sinto-me exactamente como me sentia há um mês, há um ano, há dois, três ou quatro. Sinto-me uma pessoa completamente normal, não vejo sintomas nenhuns, mas é verdade que tive o teste positivo. Vou ficar de quarentena”, disse Jorge Jesus num vídeo divulgado no Instagram.

Já nos Estados Unidos, a liga profissional de basquetebol, a NBA, suspendeu a temporada “até novo aviso” depois de dois jogadores da equipa dos Utah Jazz, Rudy Gobert e Donovan Mitchell, terem testado positivo ao novo coronavírus.

Na galeria de imagens, veja algumas das celebridades infectadas com covid-19.