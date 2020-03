Somos quatro. Já o somos há quinze anos. Mas nunca passámos tanto tempo juntos. Ou seja, em quatro paredes. O vírus assim nos obriga. Sentimos falta do burburinho do trânsito, dos colegas da Universidade, dos gritos das crianças, das futeboladas e dos treinos. Eu sinto falta da redacção do PÚBLICO. Dos camaradas. Da segunda família. Se fotografar é como respirar, não existe vírus que entre no sensor. Dentro de 4 paredes também se pode dar asas à revolta que se sente. Olharmos à janela e vermos o mundo vedado. Fotografar é agora um acto de sobrevivência. O futuro será de todos.