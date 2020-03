Tráfego nas redes aumenta, operadores reforçam monitorização

Logo na segunda-feira, dia 16 de Março, o primeiro dia de escolas oficialmente fechadas, e em que uma vasta parte dos portugueses começou a trabalhar a partir de casa, registou-se “uma subida no tráfego das redes”, confirmou ao PÚBLICO a Vodafone.

“O dia de hoje será um ponto de partida para perceber o padrão de consumo de comunicações dos portugueses daqui para a frente”, dizia fonte oficial da empresa.

Um dia depois, a Altice, dona da Meo, confirma que “tem vindo a registar um aumento muito significativo de tráfego na rede fixa de Internet e em especial na utilização de OTT”. As OTT, ou over the top, são as aplicações e serviços que funcionam em cima das redes de Internet, como o Netflix. “Já o tráfego de dados móveis não regista um crescimento tão assinalável”, notou a Altice.

Também a Nos registou “um aumento no consumo de tráfego, embora não seja ainda possível partilhar o detalhe dessa informação.”

A operadora diz que é “importante reforçar o apelo a todos os portugueses para adoptarem as boas práticas de utilização de redes de comunicações, que sejam divulgadas pelo Governo e pela própria Nos”, embora nada adiante sobre essas mesmas boas práticas.

Empresas reforçam vigilância

Embora frise que, de momento, “não existe registo de qualquer situação crítica que esteja a colocar em causa o fornecimento pleno de comunicações”, a Altice garante que está a “acompanhar a evolução da situação, em estreita cooperação com as autoridades”.

O esforço vai no sentido da “optimização, robustez e melhoria da rede, especialmente no caso de ser decretado o estado de emergência”, destaca a empresa.

A Nos também tem em curso medidas de monitorização e optimização das redes para assegurar a continuidade do negócio, assim como a Vodafone.

Esta empresa sublinha que a sua rede está “‘por defeito’ [por definição], dimensionada para suportar picos de utilização”, no entanto, em circunstância desta crise sem paralelo, “reforçou a monitorização das suas redes e adoptou medidas de optimização” que vão acompanhando “a evolução da situação”.