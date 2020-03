Coronavírus: EPAL suspende cortes de água durante estado de alerta

A Empresa Portuguesa das Águas Livres (EPAL), responsável pelo abastecimento de água à cidade de Lisboa, decidiu suspender os cortes no fornecimento de água, durante o estado de alerta devido à pandemia de covid-19, foi hoje anunciado.

“No seguimento da situação de estado de alerta que o país atravessa devido à pandemia provocada pela covid-19, a EPAL decidiu suspender, temporariamente, os cortes de água”, informou a empresa, em comunicado.

Apelando ao cumprimento das indicações da Direcção-Geral da Saúde de que se evite ao máximo deslocações, a EPAL relembrou que os seus clientes têm ao dispor uma linha telefónica de atendimento, tal como uma aplicação para telemóvel e o website, onde podem “resolver qualquer questão relacionada com o serviço prestado, sem sair do conforto de sua casa”.

Actualmente, a empresa mantém apenas a sua loja dos Restauradores aberta (entre as 8h30 e as 13h30 e das 14h30 às 19h30), tendo já encerrado provisoriamente o balcão de atendimento na Loja do cidadão das Laranjeiras, bem como os espaços do Museu da Água.