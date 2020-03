Continental vai fechar fábrica em Palmela e despede 370

O grupo alemão Continental vai fechar uma das fábricas que tem em Portugal. Trata-se de uma unidade situada no concelho de Palmela. O encerramento vai acontecer “até ao final de 2021” e afecta 370 trabalhadores.

O anúncio foi feito hoje, em comunicado. A unidade em causa produz há 25 anos maxilas para travões dianteiros.

O grupo já tinha revisto em baixa as projecções para 2020 depois de resultados de 2019 que desapontaram accionistas. Ainda assim, continuava a ter lucro, embora anunciasse uma grande reestruturação global para lidar com desafios como a mudança de preferência de consumidores na indústria automóvel, que é um dos principais clientes.

Agora, sabe-se que essa reestruturação vai chegar a Portugal, país onde o grupo até tem novos investimentos em curso, numa vertente mais tecnológica, designadamente no Porto, onde ficará o novo centro de engenharia.

Sobre o fecho em Palmela, “a razão é a queda do mercado global de automóveis de passageiros”.

“As estimativas actuais são significativamente mais baixas em comparação com as previsões de há um ano e meio e mostram que os volumes da produção automóvel continuam a cair. Esta situação resulta igualmente na redução do mercado de maxilas de travão e, por consequência na redução dos volumes de produção de Palmela”, lê-se num comunicado do grupo.

“A redução dos volumes cria uma capacidade excedentária e leva a uma crescente pressão num mercado cada vez mais focado na redução de custos. Estes efeitos exigem que agrupemos volumes e que usemos efeitos de escala para assegurar a nossa competitividade e para consolidar as nossas fábricas de maxilas de travão na Europa”, afirma Bernhard Klumpp, o diretor-geral da unidade de negócios Sistemas Hidráulicos de Travagem da Continental.

Ao todo, o grupo sediado em Hanôver emprega 3700 pessoas em Portugal. O que significa que este encerramento afecta 10% da força laboral em solo nacional.

“Estamos conscientes do impacto que esta decisão tem nos nossos colaboradores”, afirma Pedro Gaiveo, diretor-geral da fábrica em Palmela.

“Vamos colaborar estreitamente com a Comissão de Trabalhadores para desenvolver um pacote abrangente de compensação. Este pacote vai incluir indemnização e apoio na procura de um novo emprego dentro ou fora da Continental.”