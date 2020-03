Brisa fecha áreas de serviço nas auto-estradas e retira portageiros das cabinas

O serviço está garantido, e os cada vez menos automobilistas que utilizam as auto-estradas da rede Brisa vão continuar a poder circular em segurança e com assistência. Mas a concessionária que tem a operação da maior rede de auto-estradas em Portugal vai dar início a um plano de prevenção, de forma a impedir o contágio de colaboradores e clientes e a protegê-los na actual pandemia.

As principais medidas são retirar os funcionários das cabinas de portagem e do atendimento directo ao público nas áreas de serviço. Mas os níveis de serviço e segurança permanecem inalterados, garante a concessionária.

As operações de cobrança de portagens vão ser reorganizadas, concentrando a cobrança na Via Verde e nos equipamentos automáticos das vias manuais, e dispensando a presença de portageiros nas cabinas. É uma solução que está “ajustada à actual situação de baixo tráfego rodoviário”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Nas áreas de serviço não há alterações no abastecimento de combustível, mas nas Lojas Colibri Via Verde só se manterá o acesso às instalações sanitárias, “garantindo a respectiva limpeza, bem como a manutenção das máquinas de venda automática, recentemente introduzidas”.

No comunicado em que acaba de divulgar estas medidas de “carácter temporário”, a Brisa garante que o serviço de assistência rodoviária se vai manter com algumas adaptações que não comprometem os níveis de segurança e de serviço. “A assistência rodoviária desempenha um papel crítico para a segurança e tranquilidade dos clientes das auto-estradas”, e a Brisa pretende adoptar as adequadas para minimizar o contacto entre os profissionais da assistência rodoviária e os clientes”.

“Acreditamos que estas medidas temporárias são adequadas à necessidade de participar no esforço colectivo de contenção do surto do coronavírus (covid-19) e continuar a garantir nas auto-estradas um serviço de qualidade e segurança”, refere a Brisa.