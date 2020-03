Banco de Portugal incentiva compras online e pagamentos com cartões

O Banco de Portugal (BdP) já tinha feito várias recomendações para que os cidadãos privilegiem o pagamento de compras com cartões, e, sempre que possível, a utilização do pagamento por contactless (simples aproximação do cartão ao terminal de pagamento), mas esta segunda-feira vai um pouco mais longe, ao recomendar a realização de compras online e o seu pagamento antes da entrega.

“Dada a evolução da epidemia de coronavírus e num momento em que se incentiva a adopção de medidas de contenção, o Banco de Portugal aconselha a que, sempre que possível, os cidadãos optem por efectuar as suas compras online”, avança o supervisor, em comunicado divulgado no seu site.

Ainda sobre as compras online, é aconselhado que “o pagamento seja realizado no site do comerciante, no homebanking ou através da app do seu banco, e é de evitar o pagamento no acto da entrega dos bens ou serviços”.

Nas compras presenciais, a entidade reafirma que deve ser privilegiada a utilização do contactless. “Com a tecnologia contactless, o cartão ou o telemóvel não sai da mão do utilizador e não é necessário inserir o código pessoal no terminal (para compras até 20 euros)”, explica.

No site do BdP é possível encontrar conselhos úteis sobre a segurança dos pagamentos online, entre outros.

Entretanto, o Millennium BCP vai, a partir desta terça-feira, suspender a taxa de serviço mínima ao comerciante por aceitação de pagamentos com cartões, nos terminais automáticos de pagamentos (TPA), uma medida que pretende incentivar pagamentos de baixo valor. E também suspende nos pagamentos por MBWay, para estimular o pagamento de compras por meios electrónicos, em detrimento da utilização de moedas e de notas.

Esta isenção, até 30 de Junho, aplica-se apenas à comissão mínima que os comerciantes pagam quando utilizam o MB Way para efectuar o pagamento. No entanto, e no caso do MB Way, importa esclarecer que a isenção de custos aos comerciantes não deve ser confundida com as comissões que este e outros bancos cobram nas transferências de dinheiro a partir da aplicação para telemóveis, que se mantêm.

Outra medida anunciada pela instituição bancária é a suspensão da cobrança da mensalidade do TPA (máquina) para comerciantes que encerrem a actividade por dificuldades temporárias.

Com estas medidas, explica o Millennium BCP, “pretende-se incentivar os comerciantes a aceitarem mais transacções multibanco, nomeadamente de baixos montantes, reduzindo assim o manuseamento de moeda física”.