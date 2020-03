Autoeuropa alarga paragem até 29 de Março

A fábrica da Autoeuropa vai parar até 29 de Março, segundo decisão anunciada nesta terça-feira. A paragem tem efeito imediato, embora na segunda-feira já tinham sido suspensos os três turnos de laboração por falta de pessoal.

A paragem foi anunciada esta manhã em comunicado pela administração. A unidade do grupo alemão da Volkswagen em Palmela é o maior exportador nacional. Outras fábricas na Europa vão igualmente ser encerradas, segundo comunicado da equipa de gestão do grupo.

“A produção nas fábricas em Espanha, Portugal e na Eslováquia (Bratislava) bem como as fábricas da Lamborghini e da Ducati em Itália será interrompida esta semana, ao passo que a maioria das outras fábricas do grupo na Alemanha e na Europa preparam a sua interrupção, provavelmente por duas semanas. Na China, pelo contrário, retomou-se a produção, com a excepção das fábricas em Changsha e Urumqi”, lê-se no comunicado publicado a partir de Wolfsburgo, cidade alemã onde está a sede do grupo.

“A pandemia do coronavírus coloca-nos desafios financeiros e operacionais desconhecidos. Ao mesmo tempo, há preocupações sobre impactos económicos duradouros”, acrescenta.

O grupo Volkswagen, que anunciou nesta terça os números finais do exercício de 2019, acompanha assim os rivais PSA (Peugeot-Citroën-Opel) e FCA (Fiat-Chrysler) numa paragem forçada da laboração devido à pandemia do novo coronavírus que continua a alastrar na Europa, sobretudo em países como Itália, Espanha, França, Reino Unido e Alemanha.

A administração da VW já tinha proposto um aumento nos dividendos, depois de uma subida de 4,5% nas receitas com vendas de carros de passageiros, em termos consolidados, isto é, somando o desempenho de todas as marcas do grupo. O lucro antes de impostos subiu mais de 17%.

Em receitas, a Audi foi a única com variação negativa, mas o decréscimo na facturação levou o indicador do retorno das vendas a subir. Skoda, Seat, Bentley, Porsche facturaram mais em 2019, tal como a Scania e a MAN (camiões) e a empresa de serviços financeiros. Já a Volkswagen Veículos Comerciais registou também uma pequena quebra.