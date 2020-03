AdC está “particularmente vigilante” a práticas que “explorem a actual situação”

Na actual conjuntura de crise provocada pelo novo coronavírus, a Autoridade da Concorrência (AdC) sublinha que se “mantém particularmente vigilante na missão de detecção de eventuais abusos ou práticas anticoncorrenciais” que aproveitem a situação para prejudicar as pessoas e a economia da “combinação de preços ou de repartição de mercados”.

De acordo com o comunicado da AdC, os “fornecedores, distribuidores, revendedores de qualquer sector da economia” devem adoptar um “comportamento comercial responsável, em qualquer nível da cadeia de abastecimento, incluindo no comércio electrónico”.

A instituição liderada por Margarida Matos Rosa destaca ainda que está “em permanente articulação com reguladores sectoriais e entidades públicas, tendo em vista a detecção pró-activa de problemas de concorrência que possam agravar a situação da sociedade”.

De acordo com a AdC, o comunicado foi emitido de forma preventiva e sendo indicativo da existência de muitas queixas e de casos detectados, que podem ser reportados através do portal das denúncias disponível no site da instituição.