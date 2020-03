UEFA adia também Liga das Nações, Europeu sub-21 e Europeu feminino

A fase final da Liga das Nações de futebol, do Europeu de sub-21 e do Europeu feminino, que estavam agendados para Junho e Julho do próximo ano, foram adiados devido à pandemia de Covid-19, anunciou nesta terça-feira a UEFA.

Depois de já ter informado sobre o adiamento do Euro 2020 para 2021, a UEFA divulgou igualmente o reagendamento de outras competições, numa decisão conjunta com a Associação de Clubes Europeus (ECA), a Associação das Ligas Europeias (ALE) e FIFPro.

Na mesma reunião, realizada por videoconferência, foi também decidido o adiamento da terceira e quarta jornadas da qualificação europeia para o Mundial 2022, que estavam agendadas para Junho de 2021, sendo que foi acordado que “os clubes vão libertar jogadores para as selecções nacionais que participem nas provas que foram reagendadas”.

De acordo com a UEFA, existe ainda “o compromisso de concluir todas as competições nacionais e europeias de clubes até ao final da presente época desportiva, ou seja, até 30 de Junho de 2020, o mais tardar, se a situação melhorar e o reatamento dos jogos for prudente e adequado.”

Contudo, algumas “limitações ou falta de datas no actual calendário” podem levar ao “agendamento de jogos dos campeonatos nacionais a meio da semana e de jogos das competições de clubes da UEFA ao fim de semana”, podendo ainda verificar-se ajustes nas fases preliminares da Liga dos Campeões e Liga Europa 2020/21, caso a presente temporada termine depois de 30 de Junho.

A UEFA decidiu ainda adiar para Junho os jogos dos play-off de acesso ao Euro 2020, previstos para fins de Março e dos quais sairá um dos adversários de Portugal na fase final - em que defrontará também a França e a Alemanha -, manifestando-se mais tarde sobre o futuro da Liga dos Campeões e da Liga Europa, também suspensas devido à pandemia.

Estas decisões do Comité Executivo da UEFA aconteceram após uma reunião, através de videoconferência, com as suas 55 federações, incluindo a Federação Portuguesa de Futebol - que votou favoravelmente o adiamento do Euro 2020 -, e representantes de ligas, clubes e jogadores.