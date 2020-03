Roland Garros anuncia adiamento para Setembro

A organização do torneio de Roland Garros anunciou através dos seus canais oficiais que vai realizar-se entre 20 de Setembro e 4 de Outubro.

O adiamento da única prova do Grand Slam que se disputa em terra batida – que deveria decorrer entre 24 de Maio e 7 de Junho –, deve-se aos condicionamentos actuais, motivados pelo combate à propagação do novo coronavirus.

“As actuais medidas de isolamento tornam impossível continuar as nossas preparações e, em resultado disso, não vamos ser capazes de manter o torneio nas datas originalmente planeadas”, lê-se no comunicado.

O anúncio da nova data, posterior ao Open dos EUA, que deveria ser o último dos quatro Grand Slams, apanhou de surpresa todo o mundo do ténis, incluindo os responsáveis dos circuitos masculino e feminino, pois vai sobrepor-se com a de vários torneios ATP (São Petersburgo, Metz, Chengdu, Zhuhai e Sofia) e do WTA Tour (Guangzhou, Seul, Tóquio, Wuhan e Tashkent), além da Laver Cup, competição entre as selecções da Europa e Resto do Mundo, agendada para Boston.