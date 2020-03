Não há Europeu em 2020 e Portugal será campeão mais um ano

O Euro 2020 passa a ser, a partir desta terça-feira, Euro 2021. Em virtude do alastramento do surto de covid-19, a UEFA decidiu adiar a competição de futebol para daqui a um ano, numa decisão saída da reunião geral entre o organismo de futebol e as federações nacionais dos países.

A informação foi confirmada por um tweet da Federação Norueguesa de Futebol, uma das organizações presentes na reunião, que escreveu que “a UEFA decidiu que o Euro será adiado para 2021 e será jogado de 11 de Junho a 11 de Julho”.

Em todo este contexto negativo, social e desportivamente, há, para a selecção nacional portuguesa, um pormenor pouco relevante, mas agradável: Portugal será campeão da Europa durante mais um ano, tornando-se apenas a segunda selecção na história do futebol a manter o título europeu durante mais de quatro anos.

Um pecúlio somente ao alcance dos vizinhos ibéricos, já que a outra selecção a consegui-lo foi a Espanha, porque conquistou o Euro em 2008 e 2012 (oito anos como campeã).

Mais importante é que este adiamento dá, a curto prazo, um “balão de oxigénio” para as várias federações nacionais, que ficam com uma margem temporal maior para concluir os campeonatos internos, quase todos eles interrompidos devido ao surto da covid-19.

Mais pormenores acerca deste adiamento serão conhecidos durante a tarde desta terça-feira.