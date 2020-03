Copa América também adiada para 2021

A Copa América, competição sul-americana análoga ao Europeu de futebol, também não será jogada neste ano. A CONMEBOL, organização que rege o futebol sul-americano, anunciou nesta terça-feira o adiamento do certame para 2021 e a prova será jogada, tal como o Europeu, entre 11 de Junho e 11 de Julho.

“Devido à evolução mundial do novo coronavírus e com o objectivo de proteger a saúde do futebol sul-americano, a CONMEBOL adia a celebração da 47.ª edição da Copa América para o período de 11 de Junho a 11 de Julho de 2021”, esclareceu a organização, em comunicado.

O Brasil é o actual detentor do título - conquistou-o em 2019 - e defenderá a honra na edição 2021, organizada conjuntamente entre Argentina e Colômbia.