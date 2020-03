Periferias: gravar para mais tarde recordar

Já estava a decorrer a nona edição do Periferias - Festival Internacional de Artes Performativas de Sintra quando a pandemia chegou.

A organização, da Chão de Oliva, cancelou os espectáculos e as actividades paralelas, mas propôs uma forma alternativa de assistir a alguns deles.

Depois de ter fechado a cortina no passado domingo, 15 de Março, o festival dará a assistir, no seu site, em datas a anunciar, aos registos em vídeo da peça Chiquinho, uma co-produção da Companhia de Teatro de Sintra e da cabo-verdiana Fladu Fla, e ao espectáculo de dança e música tradicional guineense do grupo Uno.