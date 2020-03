Morreu Pedro Barroso, o último trovador de uma geração interventiva

No último concerto que deu, em Dezembro de 2019, já arriscou demasiado. Apesar de ter vivido anos difíceis, em particular na luta contra um cancro, Pedro Barroso fazia sempre questão de voltar à música, como se fosse ela a sua primordial fonte de vida. Espirituoso e bem-humorado, com uma fina ironia que lhe era peculiar, zombava até da própria morte. Desta vez, porém, não conseguiu vencê-la. Pedro Barroso, o último trovador de uma geração interventiva, morreu esta terça-feira, no hospital onde estava internado desde o dia 3 de Março, em estado muito crítico.

Nascido António Pedro da Silva Chora Barroso a 28 de Novembro de 1950, em Lisboa (porque a mãe teve medo de tê-lo em Riachos, aldeia então com poucas condições), Pedro Barroso compôs inúmeras canções, mas também escrevia (tem vários livros editados), desenhava e pintava, como artista plástico amador, assinando Pedro Chora. Além de intervir com regularidade num blogue.

O seu primeiro disco, editado em 1970, chamava-se Trova-dor. E o último, já pronto, tem por título Novembro, mês do seu nascimento e que devia ter sido também o do lançamento do disco. Mas teve de ser adiado e uma triste ocorrência forçou novo adiamento: a morte, em Dezembro, num acidente de automóvel, do cantor e compositor espanhol Patxi Andión, que gravou um dueto com Pedro Barroso para este disco. O terceiro adiamento dá-se agora, com a morte do cantor.