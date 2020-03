Morreu o escritor russo Eduard Limonov

O escritor e político russo Eduard Limonov morreu esta terça-feira em Moscovo, divulgou em comunicado o Outra Rússia, coligação de partidos de oposição por ele fundada. O autor de História de um Poeta Mordomo, editado em Portugal em 1991 pela editora Difel, tinha 77 anos.

Nos anos 1970 esteve exilado nos Estados Unidos e nos anos 1980 viveu em Paris. Depois da queda da União Soviética, na década de 1990, regressou à Rússia e fundou o Partido Nacional Bolchevique, organização nunca oficialmente autorizada que esteve activa entre 1993 e 2007. Mais tarde, lançaria o Outra Rússia, movimento que viria a federar a oposição a Vladimir Putin, cobrindo um vasto espectro de movimentos políticos da esquerda à direita.

O escritor francês Emmanuel Carrère fez dele personagem do seu romance Limonov (Sextante Editora, 2012). descrevendo-o assim na contracapa do livro: “Limonov não é uma personagem de ficção. Ele existe. Eu conheço-o. Foi um marginal na Ucrânia; ídolo do underground soviético na era Brejnev; sem-abrigo e depois criado de quarto de um milionário em Manhattan; escritor de vanguarda em Paris; soldado perdido na guerra dos Balcãs; e hoje, no imenso bordel do pós-comunismo na Rússia, velho chefe carismático de um partido de jovens em fúria. Vê-se a si próprio como um herói, mas podemos considerá-lo um bandido: por mim, deixo o julgamento em suspenso. É uma vida perigosa, ambígua: um verdadeiro romance de aventuras. É também, creio, uma vida que conta qualquer coisa.”

Numa entrevista ao PÚBLICO em 2012, Emmanuel Carrère contou que, enquanto escrevia este livro, houve dias em que detestou Limonov e outros em que receou, ao contar a sua vida, enganar-se redondamente. Incomodaram-no sobretudo “as aventuras guerreiras deste russo ao lado das tropas sérvias, avançando pela Krajina com os paramilitares de Arkan, o criminoso de guerra que Limonov adorava e de cuja amizade sentia orgulho”. Mais recentemente, em 2014, como lembra a AFP, Eduard Limonov apoiou a anexação da península ucraniana da Crimeia por Moscovo.

No seu livro, Emmanuel Carrère escreve que a determinada altura Limonov se interrogou “se haveria no mundo muitos outros homens para além dele cuja experiência incluísse universos tão variados como o de preso de delito comum num campo de trabalho forçado junto ao Volga e o de escritor na moda, a mover-se num décor de Philippe Starck”. “Não, concluiu ele, retirando daí um orgulho que eu compreendo, e que foi justamente o que me motivou a escrever este livro”, explicava na mesma entrevista ao PÚBLICO.