A cultura pára por causa do coronavírus, mas em casa há quem não deixe de criar

Com os cinemas fechados, concertos cancelados e museus encerrados, a cultura entra num período complexo. Neste P24 ouvimos Tiago Guedes, director artístico do Teatro Municipal do Porto, e o encenador Hugo Franco. Em casa há também quem não desista de criar conteúdos: conversamos com os podcasters Marco António e Marta Cunha Grilo que, em quarentena, lançaram novos podcasts dedicados a este período. Conhecemos ainda João Pinho um dos criadores do site quietinhoemcasa.pt que tem como objectivo ajudar as pessoas nas suas compras online.

