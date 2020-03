CUF oferece 50 ventiladores ao Serviço Nacional de Saúde

O grupo hospitalar privado CUF vai oferecer 50 ventiladores ao Serviço Nacional de Saúde (SNS). Ao que o PÚBLICO apurou são equipamentos novos e que devem chegar nos próximos dez dias.

O presidente do Conselho de Administração da José de Mello Saúde, detentora das unidades CUF, Salvador de Mello, disse ao Expresso que a CUF assume também o compromisso de fazer “tudo o que estiver alcance para debelar esta pandemia”. “Já manifestámos a nossa disponibilidade para colaborar com o Ministério da Saúde na resposta às necessidades da população nos termos em que o Governo entenda necessários e de acordo com as disponibilidades existentes”, disse, sublinhando que a colaboração pode incluir o internamento de doentes.

“Estamos em articulação diária e permanente com a Direcção-Geral de Saúde (DGS) e temos tido um papel na identificação dos casos e no encaminhamento dos casos para os hospitais públicos”, referiu.

As unidades de Saúde da CUF também se estão a organizar de forma a fornecer uma resposta adequada no combate ao coronavírus.

Refere o Expresso que as equipas mantêm-se as mesmas, mas os recursos humanos estão a ser centralizados nos hospitais onde a José de Mello Saúde antecipa uma maior afluência.

Na próxima terça-feira, dia 17, a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) vai reunir-se com a Direcção-Geral de Saúde (DGS) por causa da crise do coronavírus e para ver como pode ser reforçada a articulação entre os sectores privado e público.

Tal como o PÚBLICO noticiou domingo, também a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) vai ceder seis ventiladores ao Estado que estão, actualmente, no seu Hospital Ortopédio de Sant'Ana, na Parede: “Três são equipamentos novos prontos a usar e os outros três são usados e, por isso, antes de serem cedidos precisam de manutenção que será assegurada pela Santa Casa”.