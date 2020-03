Coronavírus: trabalhadora infectada no Aeroporto Francisco Sá Carneiro

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac) informou nesta segunda-feira que foi confirmado o primeiro caso de covid-19 no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.

De acordo com o comunicado do Sintac, a pessoa infectada é uma técnica de assistência em escala, que trabalha no sector de passageiros na empresa Portway Handling de Portugal.

Foi a própria trabalhadora que informou o sindicato e a empresa, depois de se ter deslocado ao Hospital de São João, no Porto, para fazer o teste, que teve resultado positivo. O marido da trabalhadora também está infectado.

O Sintac avisa que, uma vez que a trabalhadora esteve em serviço no aeroporto e em contacto com dezenas de trabalhadores nestas últimas semanas, inclusivamente por ter familiares que lá trabalham que relatam sintomas — mas que ainda esperam os resultados —, há a possibilidade de um aumento de trabalhadores contagiados nas próximas horas e dias.

“O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil irá manter nas próximas horas as actualizações a todas as agências noticiosas e informará as autoridades competentes para o plano de contingência e possibilidade de conferência de imprensa”, adianta o comunicado.