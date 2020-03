Coronavírus: há 331 casos confirmados de infecção, mais 86 do que no domingo

Há 331 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus em Portugal, anunciou a Direcção-Geral da Saúde no boletim epidemiológico desta segunda-feira. São mais 86 casos do que no domingo. Há 374 pessoas que aguardam resultado laboratorial e há três casos de pessoas que já recuperaram.

Dos casos confirmados, há 139 pessoas internadas em unidades de saúde, 18 em unidades de cuidados intensivos. A região de Lisboa e Vale do Tejo regista 142 casos e o Norte tem 138 casos de infecção. No Centro há 31 casos, no Algarve são 13 e nos Açores há um caso registado. Há ainda cinco pessoas infectadas com residência no estrangeiro.​

Ao todo, desde 1 de Janeiro de 2020, houve 2908 casos suspeitos, sendo que 2203 não se confirmaram. Há 4592 pessoas em vigilância pelas autoridades.

Dos casos confirmados, há 77 pessoas infectadas que têm mais de 70 anos. A maior parte das pessoas infectadas apresentava tosse (53%), e havia também quem tivesse febre (31%), cefaleia (19%), dores musculares (18%) e fraqueza generalizada (13%). Só em 9% dos casos houve dificuldades a respirar.

O número de cadeias de transmissão subiu de 14 para 18, com casos importados sobretudo de Espanha (16), Itália (14), França (nove) e Suíça (cinco); os outros casos importados são de Andorra, Bélgica, Alemanha e Áustria.