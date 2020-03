Governo vai insistir em acordos à esquerda antes do fecho do Orçamento

Considerando que o PSD adoptou uma atitude de oposição sistemática às orientações de acção política do primeiro-ministro - “guerrilha”, chamou-lhe António Costa -, o Governo e a direcção do PS concluíram que têm de fazer de novo acordos políticos sólidos com os anteriores parceiros de aliança parlamentar (BE, PCP e PEV), mas também envolver nas negociações o PAN e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira.

