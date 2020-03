Governo promete isolamento sonoro para moradores da Moita

A discussão sobre a construção do novo aeroporto de Lisboa continua com “um pano de divergência como fundo”. Esta segunda-feira, o Governo e o presidente da Câmara da Moita estiveram reunidos durante mais de duas horas. Do encontro resultaram poucas conclusões, mas alguns compromissos. O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, anunciou que haverá um “trabalho suplementar” para minimizar o impacto sonoro da infra-estrutura que o Governo quer construir no Montijo.

