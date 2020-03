Quantos portugueses estão em casa? Este site quer saber — e incentivar a ficar

O pedido foi feito e o país atendeu: Portugal está em casa devido ao surto de covid-19. Não se sabe exactamente quantas pessoas deixaram de se deslocar para o trabalho, cancelaram as viagens, ou, simplesmente, deixaram de sair para tomar café. Mas há um site que quer contabilizá-las (pelo menos, saber o número aproximado).

Chama-se Portugal em Casa e diz-nos que há, pelo menos, cerca de 40 mil pessoas que optaram por ficar dentro de casa. A contabilização é feita com a ajuda de todos: através do preenchimento de um inquérito que quer saber a localidade de cada visitante do site, desde que dia está em casa e quantas pessoas estão consigo.

Com as respostas, o site vai actualizando regularmente os números — que também mostram o cenário por localidade. Por agora, há pelo menos 24 mil pessoas em isolamento em Lisboa; 5000 no Porto e 3000 em Setúbal, sendo estas as localidades com mais pessoas em casa.

“O objectivo desta página não é ter informação exacta, mas ajudar a sensibilizar para esta questão tão importante”, lê-se. “Vamos todos ajudar a colocar Portugal em casa, é uma das armas mais fortes que temos contra esta pandemia.”

O surto de coronavírus já infectou 331 pessoas em Portugal, num cenário de mais de 169 mil infectados no mundo. O Governo declarou na passada quinta-feira, 12 de Março, “estado de alerta”. E, desde então, têm surgido diversos movimentos de solidariedade — como vizinhos a organizar redes de voluntários para ajudar os mais vulneráveis — e de união — como aconteceu no sábado, 14 de Março, quando o país saiu à janela para aplaudir os profissionais de saúde.